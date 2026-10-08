La Serie 5 si traveste da Neue Klasse: come BMW porterà la berlina al nuovo linguaggio

BMW sta producendo novità più in fretta di quanto riusciamo a elencarle. Dopo la iX3, la i3 berlina, il restyling della Serie 7 e la X5 Neue Klasse con cinque motorizzazioni diverse (benzina, diesel, plug-in, elettrica e a idrogeno), è arrivata anche la nuova Serie 3, la G50, con i quattro e sei cilindri in linea e una versione che porta in dote perfino la funzione Drift Moment.

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Ora tocca alla Serie 5. Il restyling LCI, atteso nel 2028, è già uscito dai cassetti di BMW: nel video di presentazione della Serie 3 del 2027 compare una Serie 5 bianca, assemblata a Dingolfing, che gli osservatori più attenti hanno individuato subito. Una svista o un ammiccamento?

Quello che si vede, comunque, è chiaro: la berlina media si “riempie” di Neue Klasse. Un’impostazione ben diversa dalla Serie 7, che a inizio anno ha tenuto stretti i suoi fari sdoppiati, quel design stravagante che continua a dividere il pubblico.

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A dare corpo alle indiscrezioni ci ha pensato Andrei Avarvarii, il creativo dietro Avarvarii Automotive Artworks. Il suo lavoro non è ufficiale e resta ipotetico, ma poggia sulle foto spia trapelate di recente. Lui si dice sicuro che i rendering siano accurati al 90% rispetto alla realtà, e li ha vestiti con colori decisamente generosi. Quando la CGI diventa un anticipo di listino, il maestro del pixel fa il suo mestiere.

Poi c’è il calendario. Il Salone di Parigi 2026 è alle porte e le voci sono parecchie sulle novità di BMW: Serie 3 e i3 Touring, la M3 e la M3 elettrica, la iX4 di cui si parla da mesi, e appunto il restyling di Serie 5 e i5. Molti scommettono su quest’ultimo, e il filmato di Dingolfing non li aiuta a ricredersi.

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Se il linguaggio Neue Klasse arriva ovunque, che cosa distinguerà una BMW dall’altra? Le Mercedes, intanto, infatti, hanno già cominciato a fare i conti.