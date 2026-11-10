La transizione ecologica più efficace sembra chiamarsi semplicemente “caro carburante”

Le emissioni di CO2 da fossili calano dello 0,4% nel 2026. Fine delle buone notizie, verrebbe da dire. D’altronde, il merito non è della transizione, almeno non da sola. Il Global Carbon Project, nella sua 21esima edizione del bilancio globale del carbonio, mette nero su bianco che a tirare giù i numeri è soprattutto il petrolio utilizzato, in calo dell’1,9%, pari a 243 milioni di tonnellate.

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Il motivo? Semplicissimo, il conflitto con l’Iran e la chiusura dello stretto di Hormuz. Un taglio delle emissioni a colpi di rincari al distributore: benzina e diesel hanno viaggiato dal 10 al 50% sopra i prezzi del 2025, tra Stati Uniti, Cina e Unione Europea. Non proprio la strategia che avevano in mente i sostenitori della decarbonizzazione.

Il totale annuo si ferma a 38,2 miliardi di tonnellate, con una forchetta di incertezza che va da -1,5% a +0,6%. Il carbone, intanto, continua a salire di un modesto 0,6%, trascinato dall’India, dove le emissioni crescono del 4,4% contro cali dell’1,3% negli Usa, dell’1,5% nell’Ue e dello 0,9% in Cina. Sul petrolio, invece, nessuna regione fa eccezione, scende ovunque, con la Cina a -4,6%.

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Le auto elettriche? Fanno la loro parte, ma senza esagerare. Secondo lo studio uscito su Nature Climate Change, la crescita dei veicoli elettrici vale circa un quinto del calo del petrolio nel 2026. Il parco circolante mondiale elettrificato è appena il 10%, che scende al 6% se si escludono le ibride non ricaricabili. Il ricambio delle flotte, si sa, non si fa in un weekend.

Il quadro generale è meno rassicurante del titolo. Solare, eolico ed elettrico compensano ormai il 69% dell’aumento di emissioni dovuto alla crescente domanda di energia, 0,54 GtCO2 su 0,78. Senza lo shock di Hormuz, le emissioni avrebbero continuato a salire. Gli stessi ricercatori sono chiari: il calo non è il segno di un picco raggiunto, ma una risposta di breve periodo ai prezzi del greggio.

Se poi si guarda al totale, uso del suolo compreso, le emissioni toccano il record di 43,3 GtCO2, contro i 42,8 del 2025, per colpa di incendi di torbiere e degrado forestale nel sud-est asiatico, legati a un forte El Niño. Il budget di carbonio per restare entro 1,5 °C è di 150 GtCO2, meno di quattro anni ai ritmi attuali. Insomma, per abbassare le emissioni basta una crisi geopolitica e un pieno a 2 euro.