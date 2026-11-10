Hyundai Santa Fe: un quarto di secolo in Europa per il noto SUV

La Hyundai Santa Fe è un modello di lungo corso della casa coreana. Questo SUV di grosse dimensioni ha raggiunto i suoi primi 25 anni di presenza nel mercato europeo. Cinque le generazioni in cui è stato proposto alla clientela. Attualmente è il veicolo di maggiori dimensioni nella gamma europea del marchio.

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Siamo al cospetto di uno Sport Utility Vehicle adatto ai lunghi viaggi e all’uso familiare, che sa aderire a una vasta gamma di esigenze. Disponibile a 5 o 7 posti, la Hyundai Santa Fe ha nella versatilità uno dei suoi punti di forza.

Nell’ultima generazione si concede alla vista con linee squadrate e audaci dal taglio retro-futuristico. Particolari i fari a LED con firma luminosa a “H”, che aggiungono note di identità visiva al prodotto. L’abitacolo è ultra-tecnologico, mentre le motorizzazioni sono esclusivamente ibride.

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Tali caratteristiche bastano a fare di questo quinto step evolutivo del SUV coreano un modello completamente diverso e molto più raffinato di quelli precedenti. Il fil rouge con la tradizione non si è però interrotto.

Due Hyundai Santa Fe di prima generazione in posa, tra praticità e stile SUV dei primi anni Duemila.

Un quarto di secolo fa la Hyundai Santa Fe nasceva soprattutto per rispondere a esigenze strettamente funzionali. Oggi è molto di più: uno spazio da vivere, capace di accompagnare nella vita di tutti i giorni, nei viaggi e nel tempo libero, esprimendo la personalità di chi lo guida e di chi lo vive.

Primo Sport Utility Vehicle del marchio asiatico, quello in esame è il modello Hyundai più longevo fra quelli messi in commercio nel Vecchio Continente. Grazie alle sue doti, ha concesso alla casa madre la possibilità di ritagliarsi uno spazio nel combattuto segmento di mercato dove è andato a piazzarsi.

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Il debutto della Santa Fe sul mercato europeo prese forma nel 2001, a un anno dalla presentazione, che avvenne al Salone dell’Auto di Ginevra del 2000. Fin dai primi passi in società, il modello seppe guadagnare la sua dose di apprezzamenti per la natura di mezzo robusto, spazioso e confortevole.

La gamma rispecchiava pienamente l’identità dei SUV dell’epoca, con motorizzazioni Diesel e varianti a trazione integrale 4WD, pensate per unire praticità quotidiana e capacità di affrontare fondi e condizioni diversi. Il successo fu grande e immediato.

Con la seconda generazione, lanciata nel 2006, la Hyundai Santa Fe affiancò alla concretezza e alla funzionalità degli esordi una crescente attenzione al comfort, alla qualità e alla sicurezza. Nel 2012 giunse la terza generazione, che fece cambiare pelle al SUV coreano, con un sensibile cambio di passo su stile, qualità e comfort. Il modello fece suo un carattere più ricercato e orientato al lifestyle.

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La quarta generazione, introdotta nel 2018, traghettò la Hyundai Santa Fe nell’era dell’elettrificazione, con motorizzazioni Hybrid e Plug-in Hybrid. Tecnologia e sicurezza diventarono protagoniste, mentre a bordo crebbero ulteriormente abitabilità, qualità e attenzione al comfort.

Risale al 2023 il debutto della quinta generazione del modello, ossia di quella attuale, che reinterpreta ancora una volta il concetto di SUV, mettendo spazio, versatilità e libertà di utilizzo al centro dell’esperienza. Il design boxy non è soltanto una scelta estetica: risponde all’obiettivo di massimizzare gli spazi interni e dare forma a un ambiente ampio, versatile e pensato per adattarsi a esperienze diverse.

Notevole lo spazio a bordo. L’abitacolo è in grado di accogliere fino a sette persone ed offre configurazioni flessibili, materiali curati e dotazioni tecnologiche di rilievo, per viaggi più appaganti. Anche questa interpretazione della Hyundai Santa Fe, come le altre, racconta il proprio tempo e l’evoluzione dei gusti della clientela.