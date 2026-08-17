BMW i3, iniziata la produzione della nuova rivale della Tesla Model 3

BMW ha avviato a Monaco la produzione in serie della nuova i3, seconda vettura della Neue Klasse dopo la iX3 e prima Serie 3 interamente elettrica. Le consegne europee cominceranno nell’autunno del 2026, portando sul mercato una berlina che nella configurazione più efficiente dichiara fino a 912 km di autonomia WLTP, valore ancora provvisorio.

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BMW i3 Neue Klasse: produzione avviata dopo 650 milioni di investimenti

La gamma esordisce con la i3 50 xDrive, dotata di un motore elettrico su ciascun asse e quindi della trazione integrale. Il sistema sviluppa 345 kW, equivalenti a 469 CV, e 645 Nm di coppia, permettendo di raggiungere i 100 km/h in 4,7 secondi. La batteria da 108,7 kWh utilizza nuove celle cilindriche e contribuisce alla rigidità della vettura attraverso la propria integrazione nella struttura.

L’architettura a 800 volt consente di raggiungere 400 kW presso una colonnina compatibile, recuperando in dieci minuti energia sufficiente per percorrere fino a 423 km nel ciclo WLTP. La First Edition ordinabile prima del lancio offre un’autonomia compresa tra 758 e 906 km, mentre la versione base annunciata per l’autunno può arrivare a 912 km grazie a una configurazione più favorevole.

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Il debutto produttivo conclude una trasformazione durata quattro anni e sostenuta da circa 650 milioni di euro di investimenti. BMW ha costruito un nuovo reparto carrozzeria e un’area di assemblaggio con spazi logistici integrati, continuando nel frattempo a produrre fino a 1.000 automobili al giorno. BMW prevede che il nuovo sistema produttivo sviluppato per la Neue Klasse ridurrà di un ulteriore 10% i costi complessivi dello stabilimento rispetto ai livelli precedenti.

Il computer Heart of Joy gestisce in maniera integrata la propulsione e la dinamica del telaio, coordinando anche la frenata e il recupero dell’energia. BMW dichiara una velocità di elaborazione dieci volte superiore rispetto ai sistemi precedenti, mentre il Panoramic iDrive proietta le informazioni lungo la parte inferiore del parabrezza e riunisce comandi tattili e vocali nella nuova interfaccia.

Monaco produrrà esclusivamente automobili elettriche dal 2027, quando la i3 verrà affiancata da altri modelli Neue Klasse, compresa la futura Touring già confermata da BMW. La berlina entra così nella fascia occupata da Tesla Model 3 e dalle nuove concorrenti europee e asiatiche, ma rappresenta soprattutto il modello con cui la casa trasferisce le tecnologie della Neue Klasse in uno dei segmenti più legati alla propria storia.