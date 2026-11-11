Xiaomi SU7 Ultra Extreme: i cinesi vogliono 2.000 CV per asfaltare la Taycan

Xiaomi ha un’ossessione al Nürburgring. Il marchio cinese sbarcherà in Europa nel 2027, ma intanto ha già piantato le tende sull’Inferno Verde, dove i suoi prototipi camuffati sono ormai più presenti di certi collaudatori di casa.

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Poche settimane fa è toccato a una SU7 Ultra con soluzioni aerodinamiche tutte nuove, molto diverse da quelle della versione di debutto. Eppure non è stata quella a far cadere la mascella. A rubare la scena è stata un’altra, la SU7 Ultra Extreme immortalata nelle foto spia, con un’aerodinamica talmente esasperata da far sembrare timida qualunque belva da Time Attack.

Il retroscena è che Xiaomi vuole riprendersi il titolo strappato da Porsche con la Taycan messa a punto da Manthey Racing. Per riuscirci aveva chiesto aiuto al team britannico Lotus Engineering, ma i risultati non sembrano all’altezza. Ora spunta un indizio diverso, che alimenta più speculazioni che certezze.

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Secondo fonti anonime, dietro il progetto ci sarebbe HWA, la società spin-off di AMG che per anni è stata il braccio competitivo di Mercedes. Se la voce fosse confermata, spiegherebbe l’importante pacchetto aerodinamico visto sulla SU7 Ultra. Attorno a HWA graviterebbero anche diversi fornitori di fama, con l’obiettivo di raggiungere prestazioni senza precedenti, per un’auto fatta per entrare nella storia.

Sulla carrozzeria nessuno si sbilancia. Non è chiaro se arriverà un modello Halo del tutto nuovo o un’evoluzione estrema della SU7, ma tutto lascia pensare a una hypercar elettrica a quattro porte, con quattro motori e oltre 2.000 CV.

Il lavoro, a sentire le fonti, parte dai punti deboli dell’Ultra. Più campanatura alle ruote, un impianto frenante più robusto, raffreddamento e dissipazione del calore da rivedere, e un’aerodinamica capace di generare più deportanza e di gestire meglio l’aria calda.

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Xiaomi è un produttore di tecnologia che un giorno ha deciso di infilarsi nel territorio più insidioso dell’industria, quello dell’auto. In Cina ha appena lanciato Skynomad, il marchio secondario di SUV elettrici, ma in Europa il prestigio non si compra a scaffale. Allearsi con una discendente diretta di AMG è il modo più rapido per farsi prendere sul serio. Un badge HWA su una sportiva fa curriculum anche se quel modello non dovesse mai arrivare in concessionaria.