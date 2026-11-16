Defender Sport, la scommessa elettrica di Land Rover con un anno di vantaggio su Mercedes

Il Defender piccolo ha finalmente una data, non è più una voce di corridoio. Entro fine 2027 la produzione partirà a Halewood, nel Regno Unito, parola di PB Balaji, che l’ha messa a verbale durante la presentazione dei conti del secondo trimestre riportata da Autocar.

Advertisement

Il modello, che per ora tutti chiamano Defender Sport, andrà a occupare lo spazio sotto l’attuale Defender 90. Nasce sulla piattaforma EMA, la stessa della Range Rover GT, e Balaji ci tiene a precisare che si tratti di un prodotto completamente nuovo, non un 90 con le batterie al posto del serbatoio. È anche il motivo per cui Jaguar Land Rover (JLR) ha rimandato il prossimo Defender di grandi dimensioni ai primi anni Trenta.

Sul nome, invece, si resta nel vago. Mark Cameron, a capo dei marchi Defender e Discovery, dice che lo sviluppo è “a buon punto”, ma si guarda bene dal confermare la sigla. Sul tavolo c’è anche Defender 80, che andrebbe a infilarsi sotto 90, 110 e 130.

Advertisement

Tutto ciò che porta il badge Defender deve avere il DNA del marchio, cioè capacità epica, costruzione fatta per durare e la possibilità di andare ovunque. Lo Sport dovrà essere il migliore della categoria proprio in questo. Tutto viene messo alla prova alla vecchia maniera: due cicli di test invernali e due con temperature elevate, lo stesso regime già riservato a diesel e benzina, prima di congelare le specifiche.

Dimensioni e dati di motorizzazione ufficiali non esistono ancora. Ci si aspetta una lunghezza di poco superiore ai 4,5 metri, la trazione integrale e probabilmente due motori elettrici, uno per asse, senza bisogno di un differenziale centrale meccanico. L’EMA era nata solo per l’elettrico, poi lo scorso anno JLR l’ha rivista per accogliere anche l’ibrido. Che questa strada sia percorribile già al debutto, però, nessuno lo ha detto.

Advertisement

Un Land Rover Defender affronta con grinta una strada di campagna. I fari accesi e lo sfondo mosso ne esaltano il dinamismo.

Mettere un pacco batterie sotto il pianale di un fuoristrada a longheroni non è un’operazione indolore, perché rischia di mangiarsi escursione e articolazione delle ruote rispetto alle sospensioni dell’attuale Defender. Cameron ammette che gli ingegneri devono risolvere questo compromesso prima che il marchio finisca sul cofano.

Gli Stati Uniti restano il primo mercato del Defender, nel Regno Unito comanda ancora il diesel e, secondo Cameron, la domanda dei clienti continua a restare indietro rispetto ai calendari imposti dalle normative. Per questo JLR tiene aperte le opzioni a combustione finché può. Il Defender continuerà a esistere a benzina e diesel, con ibridazione e altre tecnologie intermedie, visto il peso e la geometria del veicolo.

Chi vuole sfidare la Classe G più piccola di Mercedes ha comunque un po’ di margine. Ola Källenius ha parlato di un arrivo entro ottobre 2028: se i tempi inglesi reggono, JLR avrà circa un anno di vantaggio.