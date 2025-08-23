Facebook Twitter Instagram Youtube

Bentley Continental Supersports 2026, il lusso estremo in edizione rigorosamente limitata

Bentley ha già mostrato la nuova Continental Supersports a una ristretta cerchia di clienti, ricevendo i primi ordini prima della presentazione ufficiale.
Ippolito Visconti
23 Agosto 2025
Bentley si prepara a riscrivere un altro capitolo straordinario nella storia delle granturismo di lusso con l’arrivo della nuova Continental Supersports, un modello esclusivo che promette di coniugare raffinatezza britannica e prestazioni da pista.

Secondo quanto riportato da Autocar, il debutto ufficiale è atteso entro la fine dell’anno, con una produzione limitata a poche centinaia di unità e un prezzo che partirà da circa 400.000 sterline.

Bentley Continental gt Supersports
Le prime foto spia mostrano già alcuni dettagli distintivi, tra cui un imponente alettone posteriore, scarichi quadrupli di dimensioni generose e una carrozzeria che, pur celata sotto linee standard, anticipa un restyling molto più audace rispetto alla recente Continental GT. La carrozzeria definitiva integrerà appendici aerodinamiche radicali, prese d’aria maggiorate e componenti in fibra di carbonio, elementi che contribuiranno sia al look aggressivo sia alla riduzione del peso complessivo.

Il badge Supersports non viene utilizzato spesso da Bentley: l’ultima volta risale al 2017, quando fu lanciata una versione estrema della Continental con il mastodontico motore W12 da 700 CV. Oggi, la nuova generazione abbandona quel propulsore a favore di un più moderno motore V8 biturbo da 4,0 litri, opportunamente rivisto per erogare oltre 640 CV, accoppiato esclusivamente alla trazione posteriore.

Bentley Continental Supersports 2026

Pur rinunciando al sistema ibrido plug-in della GT Speed da 771 CV, la Supersports punterà su un drastico alleggerimento. L’eliminazione del motore elettrico, l’impiego di componenti ultraleggeri in fibra di carbonio (incluso il tetto), i sedili sportivi anteriori alleggeriti e la rimozione dei posteriori ridurranno la massa fino a circa 2000 kg, oltre 400 in meno della GT Speed. Questo, unito al nuovo setup meccanico, dovrebbe consentirle di eguagliare l’accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 3,1 secondi, rendendola la Bentley più veloce e leggera degli ultimi decenni.

Tra le novità spiccano lo scarico sportivo firmato Akrapovic, i freni carboceramici e cerchi forgiati dedicati, tutti pensati per massimizzare le prestazioni. Ogni esemplare sarà ulteriormente personalizzabile tramite il reparto Mulliner, con possibilità di tinte uniche, rivestimenti esclusivi e dettagli sartoriali su misura. Bentley, intanto, ha già mostrato la nuova Supersports a una ristretta cerchia di clienti, ricevendo i primi ordini ancor prima della presentazione ufficiale.

