Mansory ha fatto un’altra vittima. Stavolta tocca alla Porsche 911 Turbo S Cabriolet, generazione 992.2, finita sul tavolo operatorio del preparatore più prolifico (e meno incline alla sobrietà) del settore.

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Il programma si chiama Softkit, e il nome è già una provocazione. Dicono morbido, poi guardi il posteriore e capisci che l’aggettivo è stato scelto da qualcuno con un notevole senso dell’umorismo. Svelato al Top Marques di Monaco sulla versione Coupé, il pacchetto è approdato sulla Cabriolet al Monaco Yacht Show, ambiente decisamente adeguato all’evento.

La filosofia è modulare, nessuna conversione preconfezionata, ma un menu da cui il cliente compone la propria 911. Carrozzeria in carbonio, cerchi e pneumatici dedicati, interni su misura. Ogni elemento si ordina a parte, dal semplice alettone fino agli interni. In pratica, chi vuole un po’ di Mansory può comprarne una parte.

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Nell’esemplare di Monaco, però, la moderazione è rimasta a casa. Il carbonio è marrone, tonalità che raramente si associa a una Turbo S e che qui ricopre tutto: nuovo cofano anteriore, cornici dei fari, splitter con alette aerodinamiche, coperture dei tergicristalli, calotte degli specchietti, minigonne allungate. Parafanghi allargati, prese d’aria posteriori con cornici inedite. Dietro, cofano motore dedicato con alettone fisso in due pezzi, diffusore che incornicia i terminali neri opachi e logo Mansory illuminato.

I cerchi forgiati FS.5 riempiono i passaruota fino al limite: 9,5×21 davanti con gomme 255/30, 12×22 dietro con 335/25. Si può aggiungere un anello in carbonio in vari colori, e il catalogo offre altri disegni se la prima scelta non basta.

Dentro, pelle scamosciata nera, profili arancioni e inserti in tartan, con altro carbonio marrone su cruscotto, volante, console e pannelli porta. Cinture e tappetini arancioni chiudono un abitacolo che sprizza lusso in stile scozzese.

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Sul fronte prestazioni, Mansory non ha dichiarato nulla per questa Softkit Convertible. Chi cerca più potenza deve rivolgersi al kit EVO 900, che porta la Turbo S a 888 cavalli. Il prezzo non è stato comunicato, ma chi deve chiederlo, evidentemente, non è il cliente giusto.