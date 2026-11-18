Le auto elettriche vincono, la rete (purtroppo, ancora) no. L’Europa ha messo il turbo alla transizione, ma ha dimenticato di controllare se la presa a muro reggeva. Parliamo di lei, sempre lei, l’infrastruttura di ricarica.

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Lo dice uno studio commissionato dall’ACEA, non esattamente una voce fuori dal coro dell’industria: l’elettrificazione dei trasporti privati e commerciali avanza ovunque, ma a velocità che definire disomogenee è un complimento. Più modelli accessibili, un mercato dell’usato che comincia a maturare, immatricolazioni in crescita. Tutto bene, finché non si guarda dietro la colonnina.

Le reti di distribuzione sono nate per un consumo a senso unico, un’epoca in cui nessuno chiedeva a un trasformatore di ricaricare centinaia di auto contemporaneamente. Oggi le reti a bassa e media tensione portano il peso maggiore, soprattutto nelle aree urbane e metropolitane, dove la densità di veicoli elettrici privati e commerciali moltiplica la fame di energia. La preparazione della rete, così, è diventata il principale ostacolo al consolidamento della transizione.

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Le regioni settentrionali e qualche mercato occidentale mostrano coperture solide, mentre Europa meridionale e orientale accusano lacune evidenti. Si crea così una frattura quasi di classe: chi ha un box con presa domestica ricarica a casa, chi dipende dalla rete pubblica si arrangia. Dove le colonnine scarseggiano, il risparmio rispetto a un’auto con motore a combustione si assottiglia molto.

Riguardo ai costi energetici, l’industria preferirebbe non leggere questo capitolo ad alta voce. Produrre batterie e componenti elettronici richiede energia stabile, abbondante e a prezzi competitivi, altrimenti la partita con i mercati internazionali si gioca molto faticosamente.

Intanto bisogna spingere su solare ed eolico, perché un’auto a zero emissioni alimentata da elettricità sporca è solo una bella foto per i comunicati. La competitività europea, quindi, non dipende più solo da chi disegna l’auto più efficiente, ma da chi tiene in piedi l’intera catena del valore, dalle celle alle infrastrutture.

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La via d’uscita, almeno in parte, passa dal software. Ricarica intelligente, sistemi che spostano l’assorbimento verso i picchi di produzione rinnovabile e i momenti di domanda più bassa, meno stress per sottostazioni e trasformatori locali.

Bello, ma non basta. Gli esperti sono chiari: algoritmi e prezzi dinamici affiancano gli investimenti, non li sostituiscono. Per ammodernare le reti elettriche in vista degli impegni climatici del prossimo decennio servono cavi, cabine e cantieri.