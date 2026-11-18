Per MG è importantissimo entrare nel segmento B, anche se lo fa con la mossa più difficile, ovvero senza benzina o ibrido, ma solo con le batterie. La GO! Concept, mostrata a luglio al Goodwood Festival of Speed e ora rilanciata con nuove immagini, anticipa un’utilitaria che arriverà in versione definitiva nel 2027.

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Il bersaglio potrebbe serenamente essere rappresentato dalla Renault 5, quella che ha dimostrato come una piccola elettrica con un po’ di carattere possa vendere davvero. MG, intanto, parte senza il paracadute di una piccola termica “di riserva”.

Il design nasce al Centro Stile di Londra, dove i designer hanno rivisitato il passato sportivo del marchio, guardando alla MGB GT e alla Metro Turbo. Il costruttore tiene a precisare che non è un’operazione nostalgia. Il risultato regge: tetto flottante, montanti anteriori inclinati e più bassi dietro, fari e fanali a LED puliti. Il linguaggio è volutamente asciutto, pochi segni e ben piazzati.

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I cerchi in lega con dado centrale singolo sono un riferimento del mondo delle corse, roba che di solito si incontra un paio di segmenti più su. Lo spoiler sul labbro anteriore e quello a fine tetto fanno pensare a una versione cattiva, che MG non dovrebbe escludere. Lo dice il posteriore, che parla di prestazioni più di quanto ci si aspetti da una city car.

Sul foglio tecnico, invece, silenzio totale. Capacità della batteria, autonomia, potenza, piattaforma: tutto sotto chiave, cioè esattamente ciò che decide se un’elettrica piccola funziona. Non si sa nemmeno se il nome GO! sopravvivrà o se la vettura diventerà la tanto attesa MG2.

Le uniche certezze sono due. La lunghezza sarà intorno ai quattro metri e il prezzo di partenza resterà sotto i 20.000 euro. Sul prezzo MG ha già dimostrato di saperci fare. La Renault 5 non convince solo con la faccia, ma con l’equilibrio tra costo, dotazione e autonomia reale, e la GO! dovrà pareggiarla su tutti e tre i fronti.