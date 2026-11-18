L’industria automobilistica tedesca ha chiuso settembre 2026 con 36.100 addetti in meno rispetto a un anno prima, un calo del 5% che, secondo EY, è il più forte in valore assoluto fra i settori analizzati. Anche i ricavi dell’auto sono scesi del 2% nel terzo trimestre, con una flessione del 3% sul mercato estero. Dal 2019 il comparto ha perso circa 143.500 posti, pari al 17,2% degli addetti di allora. E questo è solo l’inizio, poiché Volkswagen prevede di tagliare circa 100.000 posti di lavoro entro il 2030.

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L’industria dell’auto tedesca ha 36.100 addetti in meno rispetto a un anno fa

I dati elaborati da EY, che si basano sulle rilevazioni dell’ufficio statistico federale Destatis, indicano che il settore auto da solo pesa per poco più di un quarto del calo occupazionale dell’intera industria. A fine settembre il totale degli addetti era di circa 5,3 milioni, 140.200 in meno in un anno. Il fatturato industriale è salito del 4,6% a 546,3 miliardi di euro nel trimestre, in valori nominali. A trainarlo sono state soprattutto la produzione e la lavorazione dei metalli, in crescita del 19,5%, e l’industria elettrica, a +12,1%.

Le difficoltà del settore auto tedesco sono già visibili nelle trattative fra costruttori e rappresentanti dei lavoratori. In Mercedes-Benz, il responsabile della produzione Michael Schiebe ha annunciato lo stop a nuovi investimenti nei siti tedeschi dopo lo stallo del confronto sui costi con il consiglio di fabbrica e IG Metall. La direzione ha messo sul tavolo anche la possibilità di chiudere alcuni impianti. Fra le ipotesi discusse per contenere i costi figura l’aumento dell’orario settimanale da 35 a 40 ore senza un corrispondente aumento della retribuzione, una proposta contestata dai rappresentanti dei dipendenti.

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La previsione autunnale del governo federale indica una crescita del PIL dell’1,3% nel 2026 e dell’1,1% nel 2027. Jan Brorhilker, managing partner di EY in Germania, si aspetta che i tagli proseguano perché i programmi di riduzione dei costi avviati dalle grandi aziende devono ancora produrre tutti i loro effetti. Secondo Brorhilker, l’intelligenza artificiale potrebbe incidere sulla quantità di personale necessaria nei prossimi anni, man mano che le imprese ne estenderanno l’uso.

Nell’immediato, Brorhilker indica la riduzione delle assunzioni come il primo effetto dei programmi di risparmio su chi cerca lavoro. Le aziende possono ridurre gli ingressi anche nei reparti in cui continuano a produrre, lasciando meno opportunità ai neolaureati e a chi cerca il primo impiego nell’industria.