Auto elettriche, colonnine sempre più intasate: penale per chi carica fino al 100%

Quest’idea è in fase sperimentale in alcune stazioni di ricarica di Electrify America, che sta pensando a un modo per far fluire il traffico più velocemente, liberando le colonnine per gli altri automobilisti che ne hanno bisogno. L’idea consiste nel far pagare di più gli automobilisti che intendono caricare il proprio veicolo elettrico fino al 100%: cosa che ha creato non poco malcontento. Ciò potrebbe far salire, e non di poco, i costi di ricarica per le auto elettriche.

Auto elettriche, arriva la sovrattassa per chi intende caricare il proprio veicolo fino al 100%

Questa sovrattassa si attiverebbe nella fascia che va dall’85% al 100% della carica. Così come per i dispositivi elettronici, la ricarica dall’80% in su per le auto elettriche richiede più tempo, per preservare la sicurezza e allunga la vita degli accumulatori. Caricare invece fino all’80% richiede solitamente circa 20 o 30 minuti, in base all’auto che si possiede e il livello di carica da cui si parte. Per Electrify America il tempo in eccesso è un problema e chi decide di caricare la propria auto fino al 100% solitamente occupa la colonnina anche per 2 ore. Davvero troppo per l’azienda, e ciò causa lunghe code o costringe gli automobilisti a recarsi presso altre stazioni di ricarica.

L’idea di Electrify America è quella quindi di applicare una sovrattassa pari a 0,40 dollari al minuto una volta superato l’85% della carica. In questo caso il costo del pieno di energia aumenta a dismisura, considerando che completare la carica al 100% potrebbe richiedere anche un’ora e mezza. Al momento l’azienda sta effettuando delle prove in alcune stazioni della California, ma presto potrebbe essere estesa in tutto il Paese. Un’idea ancor migliore, considerando la diffusione sempre più in salita dei veicoli elettrici, sarebbe quella di installare più colonnine e offrire i propri servizi a più automobilisti.

Quello della ricarica è uno dei problemi più grandi che riguardano le auto elettriche. I lunghi tempi di attesa scoraggiano l’acquisto degli interessati, così come la “poca” autonomia di tanti veicoli alla spina. Presto nuove tecnologie potrebbero risolvere questo problema, come la nuova batteria di Samsung o Zeekr, che richiedono circa 10 minuti per essere ricaricate fino all’80%. Tuttavia, una tecnologia che potrebbe rivoluzionare il mercato arriva dalla Corea del Sud, dove è stata sviluppata una batteria agli ioni di sodio che si ricarica in soli 5 secondi.