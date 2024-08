La nuova Seal 06 GT riuscirà a eguagliare la Golf GTI?

BYD è uno dei marchi che sta attualmente registrando i maggiori e più interessanti livelli di crescita a livello internazionale tanto che c’è la concreta possibilità che possa superare Tesla nel giro di pochi mesi. Nonostante la questione dei dazi dell’Unione Europea BYD prosegue il suo piano d’espansione in UE e nei prossimi giorni prevede il lancio ufficiale di un nuovo modello: la Seal 06 GT.

Cosa sappiamo sulla nuova BYD Seal 06 GT

La nuova BYD Seal 06 GT, di cui in questi giorni sono state svelate le prime foto ufficiali, è un veicolo dal design sportivo e dinamico che è l’evoluzione (seppur meno aggressiva) del concept BYD Ocean-M. Tra gli aspetti interessanti della BYD Seal 06 GT c’è il segmento in cui si andrà a posizionare, ovvero quello nel quale si trova la Golf GTI. La BYD Seal 06 GT potrebbe essere l’equivalente elettrico di un’auto iconica e apprezzata per le prestazioni sportive e la maneggevolezza.

Non sarà facile per BYD conquistare la fiducia e l’apprezzamento di un mercato, come quello degli amanti delle auto sportive, nel quale prevalgono non solo questioni prettamente tecniche. Riuscire a unire la guida sportiva con l’efficienza e le caratteristiche peculiari di un’automobile elettrica non è facile ma è proprio questa una delle sfide più ambiziose del nuovo modello BYD.

Della BYD Seal 06 GT sappiamo che è costruita sulla quarta generazione della piattaforma DM e prevederà l’utilizzo di batterie C2B (cell to body) di ultima generazione. La Seal 06 GT è a tutti gli effetti un hatchback con il design posteriore che richiama quello della Ford Focus, della Mazda 3 e, appunto, della Volkswagen Golf. Sarà disponibile sia a trazione posteriore (RWD) che integrale (AWD) ed è lunga 4,63 metri, larga 1,88 metri, alta 1,49 metri e con un passo di 2,82 metri. Con questo modello BYD punta anche a colmare lo spazio rimasto tra la Seal berlina e la più compatta Dolphin.

Dovrebbero essere previste due motorizzazioni: Single Motor e Dual Motor. La versione Single Motor prevederà un motore da 215 CV (160 kW), mentre la Dual Motor una potenza complessiva di 416 CV (310 kW). Il 30 agosto ci sarà il lancio ufficiale in occasione del Salone dell’Auto di Chengdu per poi prevedere la distribuzione a livello globale anche nel Vecchio Continente. Il prezzo di partenza è di 21.050 dollari, quindi poco meno di 19000€ circa.