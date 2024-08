Zeekr, la sua nuova batteria LFP si carica in poco più di 10 minuti

Dopo che Samsung ha annunciato la sua nuova batteria innovativa che si ricarica in soli 9 minuti e promette circa 1.000 km di autonomia con una singola carica, ecco che dalla Cina arriva la risposta di Zeekr. Rispetto alla società sudcoreana, che utilizzerà inizialmente queste batterie su veicoli di alta fascia, l’azienda cinese ha annunciato novità che riguardano le batterie LFP, dunque quelle utilizzate sulle auto elettriche più comuni. Secondo quanto affermato da Zeekr, questi accumulatori consentiranno una ricarica ultrarapida rispetto ad altre batterie disponibili al momento sul mercato, abbassando di molto i tempi di ricarica.

Zeekr annuncia la sua nuova batteria LFP: passa dal 10 all’80% in 10 minuti

Nonostante al momento ci sia un calo delle vendite di auto elettriche a causa dei prezzi ancora troppo elevati nel Vecchio Continente, le continue innovazioni dei produttori indicano che il mercato è in piena evoluzione e nei prossimi anni il settore potrebbe essere completamente stravolto. I prezzi elevati delle auto elettriche al momento sono condizionati principalmente dalle batterie, che hanno ancora un costo troppo alto per far sì che le case automobilistiche vendano veicoli elettrici a prezzi equiparabili alle termiche. Questo, almeno, nel Vecchio Occidente. La Cina, al contrario, ha fatto passi da gigante in questo contesto, proponendo veicoli elettrici dall’ottimo rapporto qualità/prezzo a prezzi addirittura più bassi delle auto con motore a combustione.

La seconda generazione della Golden Battery di Zeekr, che dispone sempre di celle LFP, debutterà sin da subito sulla sua Zeekr 007. Secondo quanto dichiarato dalla casa automobilistica cinese, la nuova batteria è in grado di supportare ricariche a 5.5C, consentendo all’accumulatore di passare dal 10 all’80% della carica in poco più di 10 minuti.

Zeekr ha affermato di aver ottimizzato anche il sistema di gestione della batteria, che consente ricariche ad alta velocità anche in condizioni climatiche avverse. Ad esempio, con temperature di -10°, la nuova batteria del marchio passa dal 10 all’80% in circa 30 minuti. Inoltre, l’azienda ha annunciato che continuerà ad espandere la propria rete di stazioni per la ricarica rapida in Cina. L’obiettivo è quello di arrivare a 1.000 stazioni di ricarica nel 2024 e 10.000 nel 2026.