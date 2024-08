Mini, 65esimo anniversario all’insegna di innovazione e novità annunciate

Non è un nome che passa inosservato e non è certamente uno di quei nomi “classici” che si è evoluto poco con il tempo e con l’avanzare delle tecnologie. Lo stile è sempre stato a caccia del trend, quando non esso stesso una fonte d’ispirazione per realizzare il trend del momento. Oggi è un giorno importante per il marchio. Oggi, infatti, 26 agosto 2024, Mini festeggia orgogliosamente il suo 65esimo anniversario, un traguardo che celebra decenni di design innovativo e prestazioni in continua evoluzione.

Dal suo debutto nel 1959, Mini ha saputo distinguersi per il suo mix unico di stile, agilità e innovazione. Questo compleanno assume anche un significato speciale, dato che anche il marchio prevede, nei suoi piani, l’introduzione di una nuova gamma di modelli che promettono di scrivere il prossimo capitolo nella storia del marchio.

Tra le novità annunciate e in arrivo, spiccano l’iconica Mini Cooper, la versatile Mini Countryman e la grintosa Mini Aceman. Questi nuovi veicoli uniscono tecnologia all’avanguardia con la solida esperienza di guida che ha reso Mini un brand famoso in tutto il mondo.

Passando agli annunci, nell’autunno del 2024, Mini lancerà l’intera nuova gamma John Cooper Works, disponibile sia in versione a benzina che elettrica. Tale gamma fara senza dubbio contenti gli appassionati che avranno la possibilità di scegliere tra i potenti motori TwinPower a 4 cilindri e le più recenti tecnologie elettriche.

Quest’anno, Mini celebra anche il 60esimo anniversario della sua prima storica vittoria al Monte Carlo Rally, un trionfo che ha consolidato il suo nome nel mondo delle competizioni. A suggellare questa eredità sportiva, Mini ha recentemente conquistato la vittoria di classe alla 24 Ore del Nürburgring 2024, grazie alle straordinarie prestazioni della John Cooper Works PROtotype, preparata da Bulldog Racing. Sono anni importanti, di transizione certamente, ma anche di conquiste che mantengono il prestigio del marchio intatto e saldamente posizionato nell’Olimpo delle case automobilistiche che hanno sfornato e sfornano icone dell’automobilismo.