Un motore a emissioni zero e con un “vero” rombo, ecco cos’è l’H2 Starfire

Da diversi anni si cerca disperatamente di trovare ricette efficaci, a volte rivoluzionarie, altre volte strampalate e impossibili, per la realizzazione di un motore davvero pulito e performante. È davvero possibile un’auto che emette solo acqua limpida dallo scarico? Ebbene, sì, e pare che questo stesso motore possa persino superare una blasonatissima Tesla con un motore che romba come quelli dei cari bei vecchi tempi. Non è un sogno, è la realtà.

Sembra fantascienza, ma possiamo confermare che è un motore senza trucco e senza inganno. Qualcuno ci sta lavorando e potrebbe risultare la rivoluzione del settore automobilistico. Si tratta dell’H2 Starfire, il nuovo motore di Astron Aerospace.

L’innovativo propulsore sta già facendo parlare di sé un po’ ovunque, ed è facile immaginare perché. Con l’intero settore proiettato verso l’elettrico, la piccola azienda americana ha deciso di intraprendere una strada completamente diversa. Il motore Wankel era considerato un diamante dell’ingegneria ma consumava una quantità assurda di olio. Il nuovo H2 Starfire è decisamente migliore e, in un certo senso, anche il suo discendente.

Niente ingranaggi scioccanti e complicate guarnizioni. Siamo davanti a due alberi controrotanti con tolleranze talmente precise che tra loro potrebbe passarci appena un capello. Si tratta di una distanza di circa 0,1 millimetri. Il motore, inoltre, è un monumento all’efficienza. Va a idrogeno, un combustibile che tutti considerano il futuro ma che nessuno è ancora riuscito a sfruttare davvero e a dovere. Il motore H2 Starfire, però, lo utilizza in modo così efficiente che dall’impianto di scarico esce solo acqua pura. Niente ossidi di azoto, niente particolato, nessun elemento neanche lontanamente inquinante.

L’argomento più entusiasmante del funzionamento di questo motore sono le sue prestazioni. Astron Aerospace afferma che questo motore raggiunge un’efficienza termica del 60%. In sostanza, riesce a produrre la stessa potenza ed esplosività con la metà del carburante necessario per ogni altro propulsore. Per avere un’idea, i motori delle auto di oggi arrivano solo al 20-30% di efficienza. Anche i motori più avanzati della Formula 1 raggiungono a malapena il 50%. Si attendono aggiornamenti sui lavori di questa piccola realtà americana: siamo davvero davanti a una rivoluzione nel mondo dei motori?