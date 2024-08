Le auto elettriche con i tempi di ricarica più brevi: la classifica

Una delle preoccupazioni maggiori da parte dei proprietari di auto elettriche, o chi intende acquistarne una, è la lentezza della ricarica. Tuttavia, la tecnologia avanza e diversi produttori nei prossimi anni lanceranno nuove batterie che consentiranno di ricaricarsi in pochi minuti. Samsung, ad esempio, ha annunciato che a partire dal 2027 porterà sul mercato la sua nuova batteria innovativa che promette 1.000 km di autonomia e si ricarica in 9 minuti. Un annuncio simile è stato fatto da Zeekr, azienda cinese che ha presentato una batteria LFP di nuova generazione che si ricarica in poco più di 10 minuti. La domanda però sorge spontanea: quali sono le auto elettriche presenti al momento sul mercato che si ricaricano più velocemente?

Auto elettriche: ecco quali sono le più veloci a ricaricarsi

Al momento le auto elettriche che offrono una maggiore rapidità nella ricarica della batteria hanno un prezzo più elevato. Tra queste c’è la Porsche Taycan, che si ricarica dal 10 all’80% in soli 18 minuti, per un’autonomia dichiarata di 677 km. Il prezzo di questo modello parte da 105.000 euro. Richiede la stessa tempistica l’Audi e-tron GT, per un’autonomia inferiore pari a 603 km. Tuttavia, il prezzo è leggermente maggiore rispetto alla Taycan: 113.000 euro.

Segue la Maserati GranTurismo Folgore, che ha bisogno di 19 minuti per passare dal 10 all’80% della carica. In questo caso l’autonomia dichiarata è nettamente inferiore rispetto alle concorrenti: 457 km dichiarati per un prezzo di 200.000 euro. La Lotus Eletre occupa la quarta posizione di questa classifica e impiega 20 minuti per passare dal 10 all’80% della carica. La supercar inglese può percorrere fino a 600 km con un “pieno”. Il prezzo di partenza è di 99.500 euro.

Conclude la top 5 l’auto più economica tra quelle citate: la Porsche Macan. In questo caso la batteria si ricarica in 21 minuti e promette un’autonomia di 613 km. Il prezzo di partenza è di 88.000 euro. Siamo certi che nei prossimi anni i tempi si abbasseranno ulteriormente con l’avanzare della tecnologia, che porterà però questi modelli a svalutarsi a ritmo maggiore.