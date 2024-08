Le auto elettriche in un anno perdono fino al 50% del loro valore

Si continua a ragionare sull’effettiva convenienza delle auto elettriche e uno dei problemi più annosi, forse più di quello dell’infrastruttura dei punti di ricarica, è quello legato alla perdita di valore. Vi abbiamo già fatto riferimento analizzando cosa potrebbe accadere quando le auto non riceveranno più aggiornamenti software e ora è opportuno fare altre considerazioni soprattutto alla luce delle valutazioni di alcuni analisti secondo cui le auto elettriche perdono metà del loro valore in un solo anno.

Perché le auto elettriche si svalutano così velocemente

Le ricerche condotte in materia mostrano che ci sono diversi veicoli elettrici che nel giro di 12 mesi perdono metà del loro valore. Ovviamente non è un trend omogeneo ma è comunque significativo. Tra le auto maggiormente interessate da questa analisi condotta nel Regno Unito ci sono l’Audi e-Tron GT, la Ford Mustang Mach-E e la Polestar 2. Ma anche auto come la Tesla Model 3, la Porsche Taycan e la Hyundai Ioniq 5 non se la passano meglio con perdite di valore superiori al 45%.

Un aspetto interessante con cui fare i conti è legato al motivo per cui le auto elettriche perdono valore. A incidere maggiormente è il chilometraggio. Molte di queste auto, infatti, se avessero più chilometri andrebbero incontro a una svalutazione minore.

Il fenomeno del deprezzamento delle auto è ben noto e non riguarda solamente le auto elettriche. È infatti risaputo che qualsiasi auto dal momento in cui esce dal concessionario ha un valore inferiore rispetto a quanto è stata appena pagata. Tra i fattori che incidono su questo tipo di dinamica c’è anche quanto avvenuto negli ultimi anni con la pandemia da Covid-19. Come conseguenza di quel periodo, infatti, la produzione di automobili ha subito un rallentamento e gli effetti, anche se sono passati degli anni, si fanno ancora sentire. Le auto elettriche hanno un andamento peggiore rispetto alle auto endotermiche e questo avviene per diversi motivi.

Il principale è che le auto elettriche sono dotate di una tecnologia in rapida evoluzione che nel giro di pochissimo tempo potrebbe rendere un’auto fino a pochi mesi prima nuova e conveniente poi vecchia obsoleta. Trattandosi anche di un mercato per molti aspetti nuovo ed emergente ci sono diverse perplessità e scarsa fiducia da parte degli utenti finali. Senza dimenticare che anche le medesime case produttrici spesso sollevano dubbi sull’effettiva convenienza delle auto 100% elettriche.

Questo fenomeno è appetibile per chi vuole acquistare un’auto elettrica usata sfruttando questa riduzione dei prezzi ammortizzando l’impossibilità di rivenderla.