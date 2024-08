In autostrada arrivano le pensiline per la ricarica delle auto elettriche

Per chi viaggia in autostrada ci sono buone notizie: Free To X, l’azienda del gruppo Autostrade per l’Italia, ha deciso di ampliare l’infrastruttura di ricarica prevedendo l’installazione di particolari colonnine di ricarica. Si tratta, infatti, di pensiline che oltre a consentire il pieno di energia proteggono le automobili dal sole più caldo e dalla pioggia battente.

Le nuove pensiline Free To X

Free To X ha avviato i lavori per l’installazione delle prime pensiline sull’A1 Milano-Napoli. Nonostante i lavori non siano stati ancora completati le immagini che hanno iniziato a circolare in rete hanno raccolto l’entusiasmo dei proprietari di auto elettriche. Per loro, infatti, poter contare su un numero maggiore di punti di ricarica, soprattutto su una tratta cruciale della rete autostradale italiana come l’A1 Milano-Napoli, è sicuramente una notizia positiva.

Così come lo è il fatto che a essere installate non saranno semplici colonnine di ricarica ma pensiline che consentono di proteggere l’auto dagli agenti atmosferici più spiacevoli come sono il sole cocente e la pioggia. Attualmente Free To X conta 582 punti di ricarica di cui 398 ad alta potenza e 184 punti da 64 kW. Si tratta, come riportano i dati dell’ultimo report Motus-E, si più della metà dei punti di ricarica presenti sulle autostrade italiane. Qui, infatti, sono 963 in totale i punti di ricarica e di questi il 62% ha una potenza superiore ai 150 kW e l’85% è in corrente continua (DC).

Il report Motus-E fotografa anche come a oggi solamente il 40% delle aree di servizio presenti in autostrada è dotato di infrastrutture per la ricarica delle auto elettriche. Quello del numero dei punti di ricarica resta un tema cruciale per la diffusione delle auto elettriche e il supporto alla transizione energetica e la decisione di Free To X sembra essere orientata proprio a questi obiettivi.