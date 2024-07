Auto elettriche, Samsung presenta una nuova batteria innovativa: si ricarica in 9 minuti

Samsung ha presentato al mondo intero la sua nuova batteria allo stato solido ad alta densità energetica per le auto elettriche. Presentata durante la SNE Battery Day 2024 a Seoul, il colosso sudcoreano intende prendersi una fetta di mercato importante, attualmente occupata in gran parte dall’azienda cinese CATL. Samsung ha fatto sapere che le prime batterie sono in fase di test da circa sei mesi, con alcuni produttori di veicoli elettrici che stanno testando le celle sulle loro auto elettriche.

Samsung, la nuova batteria innovativa promette ricariche in 9 minuti e 20 anni di vita

Secondo quanto dichiarato da Samsung, le case automobilistiche sono molto interessante alle nuove batterie dell’azienda, poiché offrono una serie di vantaggi rispetto a quelle utilizzate attualmente sul mercato. Le nuove batterie allo stato solido dell’azienda sudcoreana sono più piccole, leggere e sicure, ideali specialmente per le auto elettriche di lusso. Queste sono in grado di percorrere circa 965 km (600 miglia) con una singola carica. Inoltre, la ricarica è estremamente veloce: 9 minuti per la ricarica completa e una garanzia di 20 anni di vita. Un netto miglioramento rispetto alle batterie attuali, che in media si ricaricano in circa 30 minuti con la ricarica rapida.

Samsung prevede di iniziare la produzione di massa di queste batterie nel 2027, ma fa sapere che i costi di produzione sono ancora piuttosto elevati, motivo per cui saranno utilizzate soltanto su modelli elettrici di lusso. Dello stesso avviso è CATL, colosso cinese e maggior produttore di batterie per veicoli elettrici, che aveva dichiarato che la produzione di massa di queste batterie non sarebbe stata possibile prima del 2030 a causa dei costi proibitivi. Ora, probabilmente dopo aver visto che la concorrenza ha anticipato i tempi, anche CATL prevede di iniziare la produzione di massa di batterie allo stato solido entro il 2027.

Screenshot

In aggiunta, Samsung sta lavorando anche su nuove batterie LFP più economiche, oltre che ad un metodo di produzione a elettrodo secco. L’intenzione è quella di mettere il bastone tra le ruote a CATL e NIO, attualmente i maggiori produttori di batterie di auto elettriche al mondo.