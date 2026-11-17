Una Corvette ZR1X è stata messa a confronto con una Ferrari SF90 Stradale, in una drag race ad alto indice energetico. Anche se le sfide di accelerazione sul quarto di miglio con partenza da fermo non sono un termometro affidabile delle doti di un’auto, che andrebbero giudicate in modo più olistico, queste prove vanno di moda e hanno un grande seguito. Sul canale YouTube di carwow sono molto ricorrenti.

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Una delle più recenti coinvolge due sportive di diversa estrazione culturale e geografica. Gli autori del servizio le hanno testate su una pista aeroportuale, per definire una graduatoria prestazionale. Il match è stato multiplo e si è composto, oltre che delle solite drag race, anche di partenze lanciate e di una prova di frenata. Lo scontro si annuncia titanico.

Screen shot da video YouTube carwow

Da un lato c’è la nuovissima Chevrolet Corvette ZR1X, una sportiva ibrida biturbo che abbina un feroce motore V8 biturbo da 5.5 litri di cilindrata (con albero motore “flat-plane”) a un motore elettrico, disposto anteriormente, per una potenza complessiva di ben 1.267 CV e una coppia di 1.123 Nm. Tutto questo vigore propulsivo viene scaricato sulle quattro ruote motrici tramite un cambio a doppia frizione a 8 rapporti. Il peso da muovere è di 1.875 kg.

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Dall’altro lato del nastro d’asfalto scelto per la drag race c’è la Ferrari SF90 Stradale, in tempi recenti rimpiazzata in listino dalla 849 Testarossa. Sulla “belva” del “cavallino rampante“, anch’essa ibrida plug-in, il motore endotermico V8 biturbo da 4.0 litri di cilindrata si combina con tre motori elettrici, per una potenza complessiva di 1.000 CV e un picco di coppia di 800 Nm. Anche qui l’energia giunge al suolo sulle quattro ruote motrici, con il supporto di un cambio a doppia frizione a 8 rapporti. Il peso da muovere è in questo caso di 1.670 kg.

Screen shot da video YouTube carwow

La cavalleria nettamente maggiore messa sul piatto dalla Chevrolet ZR1X, sulla carta, lascerebbe ipotizzare una sua facile vittoria nella drag race contro la Ferrari SF90 Stradale, ma il pacchetto tecnologico di quest’ultima e il suo peso a vuoto inferiore ne fanno una temibile “ammazza-giganti“, che potrebbe dar vita a più di una sorpresa. Riuscirà la coupé americana a conquistare lo scettro o sarà l’ingegneria italiana ad avere la meglio? Per scoprirlo avete una sola possibilità: cliccare sul tasto play del video. Buona visione!