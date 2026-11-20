Seat introdurrà le versioni mild hybrid di Ibiza e Arona nel 2027, intervenendo sulle due auto che oggi valgono circa il 70% delle sue immatricolazioni europee. Entrambe sono già state aggiornate all’inizio del 2026, ma la decisione più difficile riguarda il ciclo successivo. Al congresso di Automobilwoche a Berlino, Markus Haupt, amministratore delegato di Seat e Cupra, ha indicato anche il ritiro graduale di Seat fra gli scenari possibili dopo il 2030.

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Seat rinnoverà Ibiza e Arona nel 2027: il futuro del marchio si deciderà dopo questo ciclo

L’Ibiza è ancora la Seat più venduta in Europa e continua a guadagnare clienti. Secondo i dati raccolti da Dataforce, nei primi nove mesi del 2026 è passata da 58.786 a 64.980 immatricolazioni, a fronte di una riduzione dei volumi di Arona e Leon. Nel complesso Seat è scesa del 4,7%, a 155.777 unità, e Cupra ha raggiunto quota 223.914, circa l’1% in più. Il vantaggio di Cupra, diventata un marchio autonomo nel 2018, si è così allargato da circa 58.000 a oltre 68.000 auto in un anno.

Dopo Ibiza e Arona toccherà alla Leon, che riceverà una motorizzazione full hybrid nel 2028 e sarà aggiornata nel 2029 insieme alla Sportstourer. La scelta di sviluppare nuovi modelli dipenderà da quanta domanda resterà per le auto con motore a combustione, dalle regole europee sulla CO₂ e dai margini che Seat riuscirà a ottenere. Se la revisione degli obiettivi per il 2035 lascerà più spazio alle ibride, il marchio potrebbe continuare a proporle più a lungo.

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A Martorell, dove Seat costruisce Ibiza e Arona, da giugno si assemblano anche due elettriche del gruppo Volkswagen, la Cupra Raval e la Volkswagen ID. Polo. La fabbrica ha così ampliato la produzione in un anno di margini ridotti per Seat S.A., che riunisce Seat e Cupra e ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con un utile operativo di 6 milioni di euro.

La Raval è già in vendita e ha raggiunto 14.729 immatricolazioni europee entro settembre, aggiungendosi a Born e Tavascan nell’offerta a batteria di Cupra. La Formentor resta il modello più venduto del marchio, con 60.882 unità nei primi nove mesi. Haupt punta a una gamma tutta elettrica nel lungo periodo e intende mantenere le motorizzazioni termiche e ibride finché ci sarà domanda. Fuori dall’Europa, Cupra ha in programma il debutto in Medio Oriente nel terzo trimestre del 2027, con Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita tra i mercati individuati. L’ingresso negli Stati Uniti, inizialmente previsto per il 2030, è stato invece rinviato.