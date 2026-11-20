In America Latina e nel Sud-est asiatico, il Ranger continua a vendere in una fascia di prezzo superiore a quella di molti pick-up cinesi. Ford vuole raggiungere però anche chi cerca un mezzo più economico e nel 2027 lancerà un nuovo pick-up di taglia media per i mercati internazionali. Jim Farley ha annunciato il progetto durante la presentazione dei risultati del terzo trimestre, svelando altri dettagli sul modello in arrivo.

Advertisement

Ford lancerà nel 2027 un pick-up più accessibile del Ranger per sfidare i marchi cinesi

Ford prevede che i materiali di base del nuovo modello costino un quinto in meno rispetto a quelli del Ranger attuale. È il risparmio su cui conta Farley per poter proporre il pick-up nella stessa fascia di prezzo dei rivali cinesi, anche se il listino arriverà più avanti. Le due regioni citate dal dirigente sono quelle in cui Ford avverte la pressione maggiore e dove dispone già di una clientela consolidata grazie al Ranger.

Il precedente a cui guarda Farley è il Maverick, il pick-up compatto con cui Ford ha attirato negli Stati Uniti anche acquirenti che in precedenza sceglievano auto di piccole dimensioni. L’azienda vuole replicarne il risultato commerciale all’estero con un modello di taglia media che abbassi il prezzo d’ingresso nella sua gamma di pick-up. Ford deve ancora indicare i Paesi in cui partiranno le vendite, e un eventuale arrivo in Europa resta ancora da chiarire.

Advertisement

Fra le ipotesi riportate da Autobild c’è quella di utilizzare come base la JMC Dadao, venduta in alcuni Paesi con il nome Grand Avenue. Ford e Jiangling Motors collaborano già nell’esportazione di veicoli costruiti in Cina, fra cui il SUV Territory. In Perù la Grand Avenue monta un turbodiesel di 2,3 litri di derivazione Ford da 176 CV e 450 Nm, e JMC propone anche una variante a benzina da 190 kW nella gamma internazionale. L’eventuale legame fra la Dadao e il nuovo pick-up resta un’indiscrezione.

Nella stessa presentazione Farley ha parlato anche del Fathom, il pick-up elettrico che Ford produrrà a Louisville, in Kentucky, per il mercato americano. Per il Fathom la casa automobilistica ha già indicato un prezzo base di 28.350 dollari e un lancio nel quarto trimestre del 2027. Il pick-up destinato ai mercati internazionali è atteso nello stesso anno e attende ancora un nome commerciale.