Lamborghini Temerario Tettonero: svelata una serie esclusiva per pochi fortunati

Lamborghini amplia le possibilità di personalizzazione della Temerario con la Tettonero, una serie limitata che abbina cinque colori della carrozzeria al nero del tetto e a finiture specifiche per l’abitacolo. Il Centro Stile Lamborghini ha sviluppato questa edizione speciale, presentata il 29 ottobre, riprendendo gli abbinamenti bicolore introdotti sulla Urus SE alla Milano Design Week 2026.

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Lamborghini Temerario Tettonero: cinque colori e dettagli dedicati per la serie limitata

Il progetto conserva il sistema ibrido plug-in della supersportiva, formato da un V8 biturbo di quattro litri e tre motori elettrici, per una potenza complessiva di 920 CV. Il motore termico raggiunge i 10.000 giri al minuto e la vettura mantiene la trazione integrale, alla quale contribuiscono le unità elettriche.

Le prestazioni restano quelle della Temerario, accreditata di uno scatto da zero a 100 km/h in 2,7 secondi e di una velocità massima di 343 km/h. La Tettonero concentra quindi gli interventi sull’aspetto e sulla configurazione degli interni, dando ai clienti una selezione di abbinamenti sviluppati direttamente dalla casa automobilistica.

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Nell’abitacolo, una targhetta in carbonio opaco sul lato del guidatore identifica l’appartenenza alla serie. I pannelli delle portiere riportano il nome Tettonero, al quale si aggiunge una ricostruzione ricamata della sagoma posteriore della vettura, realizzata sulla paratia dietro i sedili attraverso cuciture coordinate alla tinta esterna.

I rivestimenti Nero Ade fanno da sfondo alle cuciture Grigio Octans e alla lavorazione Q-citura dei sedili, riconoscibile dal disegno esagonale. Il cliente può scegliere anche un filo a contrasto che riprenda la verniciatura della carrozzeria, estendendo così la personalizzazione dai pannelli esterni alle superfici dell’abitacolo. Sui poggiatesta compare invece il logo Lamborghini ricamato.

Per quanto riguarda la carrozzeria, le cinque proposte comprendono Giallo Inti, Arancio Xanto, Blu Cepheus, Verde Scandal e Viola Pasifae. Tutte utilizzano il Nero Noctis sul tetto, con ulteriori richiami scuri che interessano lo splitter, il diffusore e i dettagli attorno al vano motore. Sul cofano anteriore e sul paraurti sono disponibili altri accenti opzionali nella stessa tonalità.

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La Tettonero permette così di scegliere la configurazione già in fabbrica, attraverso un allestimento dedicato della coupé costruita a Sant’Agata Bolognese. Lamborghini presenta il modello come un’edizione limitata, ma deve ancora comunicare il numero degli esemplari e il relativo prezzo. La precedente Urus SE Tettonero era stata invece annunciata in 630 unità.