Volkswagen in crisi, allora Audi apre agli investitori per il suo team F1

C’era da aspettarselo. Audi entra nella sua prima stagione in Formula 1 con i conti del Gruppo Volkswagen che fanno più rumore dei motori che sfrecciano in pista. Lo abbiamo visto recentemente, con i tagli ai finanziamenti Porsche Motorsport, la pressione su Audi Sport e un progetto F1 che, per ora, pesa interamente sulle spalle del Gruppo. Gernot Dollner, CEO dei quattro anelli, ha deciso di mettere le cose in chiaro prima che qualcuno si facesse strane illusioni.

Advertisement

L’apertura ai soci è reale, ma arriva con avvertenze molto nette. Il fondo sovrano del Qatar detiene già circa un terzo delle quote pre-operative, quindi il mercato non è esattamente vergine. Ci sono altri interessati, ammette Dollner, e la porta è aperta, ma soltanto a chi accetta di varcarla sapendo dove si prendono le decisioni.

Le scelte importanti le fa Audi e non gli azionisti, non la democrazia assembleare. “La Formula 1 può essere gestita con uno stile democratico, ma non sarà mai abbastanza veloce”, ha detto il CEO con franchezza.

Advertisement

Il piano industriale punta al pareggio entro la fine del decennio. Il piano sportivo include Nico Hülkenberg come veterano titolare a medio termine e Freddie Slater proiettato verso la Formula 2 nel 2027, pilota del programma junior. Audi manterrà il controllo decisionale anche su temi come l’eventuale introduzione di motori V8 a carburante ecologico, la strategia di elettrificazione e il ritorno del GP di Germania in calendario.

Dollner cita esplicitamente casi in cui investitori si sono infiltrati in un progetto per poi deragliarlo. Chi arriva con soldi e voglia di voce in capitolo troverà un contratto che gli spiega esattamente quanto silenzio compra.

È una posizione comprensibile, anzi, persino coerente con la cultura manageriale tedesca. Il problema è che le risorse necessarie per competere in Formula 1 sono ingenti, i tempi sono lunghi, e convincere investitori facoltosi a entrare senza potere vero è una vendita difficile.

Advertisement

Se Audi riuscirà a trovare i partner giusti alle proprie condizioni lo vedremo nei prossimi mesi, forse nel corso del 2027. Nel frattempo, Dollner ha già vinto la prima gara, quella della narrativa.