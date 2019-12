Ferrari SF90 Stradale: svelato il prezzo per l’Australia

Ferrari ha annunciato nelle scorse ore l’arrivo in Australia della sua prima supercar ibrida plug-in Ferrari SF90 Stradale ad un prezzo di 846.888 dollari australiani (circa 523.755 euro).

Peter Sutton, direttore vendite di Ferrari Australasia, ha dichiarato: “Chiunque può comprare una SF90. Non è più come prima dove gli acquirenti dovevano avere un determinato portafoglio per poter acquistare alcuni dei veicoli di Ferrari. Ora la strategia è che abbiamo una hypercar, il nostro primo ibrido plug-in, che può essere comperata da tutti. Questo, però, non vuol dire che sarà una vettura comune”.

Ferrari SF90 Stradale: la prima supercar ibrida plug-in di Maranello arriva anche in Australia

Ferrari si è rifiutata di confermare quanti esemplari arriveranno in Australia ma prevede di affrontare una produzione di tre anni. Secondo Sutton, le unità previste per il primo anno sarebbero già tutte terminate.

La potenza proviene da un propulsore ibrido plug-in capace di sviluppare complessivamente 1000 CV. Il gruppo è composto da un motore V8 biturbo da 3.9 litri abbinato a tre powertrain elettrici.

Grazie a questa potenza, la Ferrari SF90 Stradale è in grado di scattare da 0 a 100 km/h in soli 2,5 secondi e di raggiungere una velocità massima pari a 340 km/h. Senza l’intervento del motore endotermico, i tre propulsori elettrici permettono alla supercar ibrida plug-in di proporre fino a 25 km di autonomia.

Internamente, la Ferrari SF90 Stradale vanta un design tipico delle altre vetture del cavallino rampante. Troviamo un display digitale da 16″ posto davanti al guidatore abbinato a dei controlli touch i quali consentono di gestire alcune funzionalità. La plancia centrale ospita un cambio automatico.

Assieme alla versione di serie verrà proposto il pacchetto Assetto Fiorano caratterizzato da un design aerodinamico più aggressivo, portiere e sottoscocca in fibra di carbonio, molle e sistema di scarico in titanio (che garantiscono una riduzione del peso di 30 kg) e molto altro ancora.

I cerchi in lega standard da 20″, avvolti in pneumatici Pirelli P Zero 225/35 sull’anteriore e 315/30 sul posteriore, vengono sostituiti da cerchi in fibra di carbonio sempre da 20″ ma avvolti in pneumatici Michelin Pilot Sport Cup 2 da 255/35 sull’anteriore e da 315/30 sul posteriore. Sfortunatamente, il prezzo del pacchetto Assetto Fiorano non è stato rivelato.