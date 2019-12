Jeep Gladiator nominato Truck of the Year 2020 in Canada

Jeep è riuscita a portarsi a casa un nuovo ed importante premio grazie al suo ultimo pick-up Jeep Gladiator, che tra l’altro è stato ufficializzato nelle scorse ore nel Medio Oriente. Durante i DoubleClutch.ca Awards, il veicolo è stato nominato Truck of the Year 2020.

Abbiamo di fronte il pick-up di medie dimensioni più capace di sempre che è stato costruito dalla casa automobilistica americana sfruttando la sua ricca conoscenza in questo settore. Il veicolo mette a disposizione una combinazione senza pari di robustezza, funzionalità, versatilità, design Jeep autentico, libertà e utilità.

Jeep Gladiator: il nuovo pick-up di FCA conquista un nuovo premio grazie alle sue caratteristiche

Reid Bigland, presidente e CEO di FCA Canada, ha dichiarato: “Jeep Gladiator continua a riscrivere i parametri di ciò che rende un pick-up di medie dimensioni convincente e capace. È un veicolo che ha guadagnato feedback positivi dai fan di Jeep e dai critici come i redattori di DoubleClutch.ca“.

Il 2020 è il settimo anno che DoubleClutch.ca assegna dei premi. Sette editori provano su strada oltre 250 veicoli ogni anno e votano ciascuno prendendo in considerazione più di 50 fattori come ad esempio motore, consumi di carburante, sistema di infotainment, funzionalità avanzate di assistenza alla guida e così via.

Il nuovo premio Truck of the Year 2020 arriva a meno di un mese dopo che il Jeep Gladiator è stato incluso nella lista 10Best di Car and Driver. Disponibile con tre diversi propulsori e dotato di un versatile vano di carico, il Jeep Gladiator è stato costruito per gestire le esigenze di tutti quegli utenti che hanno uno stile di vita attivo, offrendo allo stesso tempo un’esperienza di guida a cielo aperto in un design tipico del brand americano.

Grazie alle sue caratteristiche, il pick-up è capace di trasportare passeggeri e merci ovunque. A bordo è possibile trovare una serie di funzionalità tecnologiche all’avanguardia come il supporto Apple CarPlay e Android Auto, il monitoraggio dei punti ciechi, il cruise control adattivo, il Forward Collision Warning-Plus e il Rear Cross Path detection.

Tutte le versioni del Jeep Gladiator sono classificate come Trail Rated (identificabili attraverso un badge dedicato) il quale indica che il veicolo è stato progettato per funzionare in diverse condizioni difficili. La versione Rubicon, in particolare, è dotata di ganci traino rossi, sistema Rock-Trac 4×4, assali Dana 44, pneumatici off-road Falken Wildpeak All-Terrain da 33″, sistema elettronico Tru-Lok e molto altro ancora.