Ram 1500 e Jeep Gladiator inclusi nella lista 10Best Cars and Trucks da Car and Driver

Car and Driver ha dominato i Jeep Gladiator 2020 e Ram 1500 EcoDiesel 2020 nella sua lista delle 10 migliori auto e pick-up (10Best Cars and Trucks). In particolare, i due veicoli di Fiat Chrysler Automobiles hanno vinto, rispettivamente, nelle categorie Mid-Size Pickup e Full-Size Pickup.

Car and Driver valuta ogni concorrente usando una scala di 100 punti e basando ogni punteggio su quanto il veicolo riesce a soddisfare lo scopo previsto dalla casa produttrice, oltre al suo valore e alle sue caratteristiche. È il secondo anno consecutivo che il Ram 1500, il pick-up leggero più premiato in America, è stato incluso nell’elenco dei migliori 10Best Car and Driver.

Ram 1500 e Jeep Gladiator: Car and Driver elogia le caratteristiche proposte dai due pick-up americani

Secondo quanto riportato dal noto sito Internet, “Il Ram non è solo il miglior camion là fuori; è uno dei migliori veicoli. La guida flessibile, gli interni ricchi e la potenza lo posizionano in un posto che non avremmo mai pensato possibile per un pick-up“.

Il nuovo Jeep Gladiator, il pick-up di medie dimensioni più capace di sempre, invece è riuscito a guadagnarsi un posto nella lista 10Best and Trucks di Car and Driver già nel primo anno di partecipazione. In merito a questo veicolo, Car and Driver ha dichiarato: “Ogni tanto arriva un veicolo che ci costringe a rivedere le nostre priorità e a metterci in discussione. Quest’anno lo ha fatto il Jeep Gladiator. È il veicolo perfetto per divertirsi all’aperto“.

La lista dei primi 10Best Cars and Trucks è organizzata in 10 segmenti: SUV subcompatto, SUV di lusso subcompatto, SUV compatto, SUV di lusso compatto, SUV di medie dimensioni, SUV di lusso di medie dimensioni, SUV di grandi dimensioni, pick-up di medie dimensioni, pick-up full-size e van.

Qualsiasi veicolo con un prezzo superiore ai 90.000 dollari viene escluso automaticamente dai test poiché gli editori sostengono che un modello venduto a una somma superiore a quella indicata dovrebbe risultare assolutamente eccellente.