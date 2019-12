Hennessey Maximus: lo speciale Jeep Gladiator scarica la sua potenza sul banco di prova

La settimana scorsa, vi abbiamo mostrato un breve video del nuovo Hennessey Maximus, il Jeep Gladiator da oltre 1000 CV secondo il tuner texano, messo alla prova sul circuito della società di tuning. Nelle ultime ore, Hennessey Performance ha pubblicato un nuovo filmato in cui mostra le prestazioni del potente pick-up sul banco di prova.

Per chi non lo sapesse, lo speciale Hennessey Maximus è in grado di sviluppare una potenza pari a ben 1014 CV grazie al suo motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri che è stato ampiamente modificato e che riesce a proporre una coppia massima pari a 1264 nm.

Hennessey Maximus: il tuner testa le performance del pick-up da 1000 CV sul banco di prova

Nel momento in cui il veicolo ha scaricato l’intera potenza sul banco di prova, è riuscito ad erogare 692 CV a 6200 giri/min e quasi 852 nm di coppia. In tutto questo, però, è impressionante vedere come lo speciale Jeep Gladiator si muove quando il tester tiene premuto il pedale dell’acceleratore fino in fondo. Sembra davvero un gorilla in gabbia trattenuto da una serie di cinghie che aspetta solo di essere liberato per mostrare a tutti la sua potenza.

Come detto poco fa, l’originale motore Pentastar V6 da 3.6 litri è stato sostituito dal prestante Hemi V8 sovralimentato a cui è stato aggiunto il pacchetto di aggiornamenti HPE1000. Questo include, ad esempio, un nuovo impianto di alimentazione, uno scarico in acciaio inossidabile, dei nuovi cablaggi e una nuova ECU.

Secondo quanto affermato dal famoso tuner, l’Hennessey Maximus è capace di erogare ben 1014 CV, ossia una potenza 3,5 volte maggiore rispetto a quella offerta dal Jeep Gladiator standard. Basti pensare che il tempo di accelerazione è passato a soli 3,9 secondi da 0 a 96 km/h.

Oltre alle varie modifiche tecniche, Hennessey Performance ha implementato una serie di chicche dedicate all’off-road. Il cambiamento più evidente riguarda il kit di sospensioni da 6 pollici di King abbinato a dei cerchi in alluminio avvolti in pneumatici off-road BFGoodrich.

In aggiunta, troviamo degli assali Dana 60 con rapporto di trasmissione di 4.88, dei paraurti personalizzati, delle luci ausiliarie a LED e molto altro ancora. Internamente, invece, il nuovo Hennessey Maximus propone un rivestimento in pelle e una targa numerata individualmente.

Hennessey Performance propone soltanto 24 esemplari del suo speciale pick-up ad un prezzo di 225.000 dollari ciascuno.