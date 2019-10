Hennessey Maximus: ecco il Jeep Gladiator da oltre 1000 CV con motore Hellcat

Dopo l’anteprima data all’inizio di quest’anno, Hennessey ha presentato il suo nuovissimo Hennessey Maximus prima del suo debutto ufficiale previsto al SEMA Show 2019 di Las Vegas. Basato sul Jeep Gladiator, il Maximus è un fuoristrada dotato di un look super aggressivo e delle prestazioni da capogiro.

Partendo da sotto il cofano, l’originale motore Pentastar V6 da 3.6 litri è stato sostituito dal potentissimo Hellcat V8 sovralimentato da 6.2 litri. Tuttavia, l’azienda di tuning non si è fermata qui poiché il powertrain ha ottenuto il pacchetto di aggiornamenti HPE1000. Questo include un nuovo impianto di alimentazione, uno scarico in acciaio inossidabile, una nuova ECU, dei nuovi cablaggi e un radiatore heavy duty.

Hennessey Maximus: arriva finalmente il Jeep Gladiator con motore Hellcat

Grazie a queste modifiche, l’Hennessey Maximus è in grado di erogare 1014 CV di potenza e 1264 nm di coppia massima. In parole povere, il modello offre una potenza 3,5 volte maggiore rispetto al Jeep Gladiator standard e riduce il tempo di accelerazione da 0 a 96 km/h a soli 3,9 secondi.

Ovviamente, il Maximus è molto più che un pick-up performante poiché Hennessey ha installato una serie di chicche off-road. Il cambiamento più evidente è il kit di sospensioni da 6 pollici ideato da King. Oltre a questo, troviamo dei cerchi in alluminio avvolti da pneumatici off-road BFGoodrich.

Il tuner ha installato, inoltre, degli alberi di trasmissione heavy duty, degli assali Dana 60 con rapporto di trasmissione di 4.88, dei paraurti personalizzati, delle luci ausiliarie a LED e delle pedane a discesa. I potenziali acquirenti del nuovo Hennessey Maximus possono godere anche di un abitacolo rivestito in pelle personalizzata e una targa numerata individualmente.

La versione di base del Jeep Gladiator supera facilmente i 50.000 dollari ma non è nulla in confronto al prezzo base del Maximus pari a 225.000 dollari. Oltre a questo, il pick-up ad alte prestazioni sarà anche più esclusivo in quanto la produzione sarà limitata a soli 24 esemplari.