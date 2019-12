Fiat 500X Sport arriva nelle concessionarie della Polonia

Fiat ha annunciato nelle scorse ore l’arrivo sul mercato polacco della nuova Fiat 500X Sport proposta ad un prezzo di partenza di 85.900 PNL (circa 20.100 euro). Per questa cifra è possibile acquistare un crossover urbano dal design sportivo ed elegante che offre allo stesso tempo un’esperienza di guida dinamica.

Tuttavia, bisognerebbe optare per la versione con motore 1.3 da 150 CV che è quella più potente in quanto il modello standard della Fiat 500X Sport viene fornita con un propulsore da 120 CV.

Fiat 500X Sport: la variante sportiva del crossover sbarca anche nel mercato polacco

Sfortunatamente, però, tutti gli interessati dovranno spendere 95.900 PNL (circa 22.440 euro), quindi 10.000 PNL (circa 2.340 euro) in più. Oltre che proporre una maggior potenza, però, la versione top del nuovo SUV sportivo dispone di un cambio automatico a 6 marce come standard.

Indipendentemente dal modello scelto, gli acquirenti polacchi possono usufruire di alcuni equipaggiamenti offerti di serie. In particolare, la variante Sport del popolare crossover italiano ottiene come standard dei fari Full LED, il sistema di infotainment UConnect con display da 7 pollici, navigatore, supporto Apple CarPlay e Android Auto, aria condizionata automatica e cerchi in lega da 18″. Disponibili come optional i cerchi da 19″.

Per questa versione sportiva, la casa automobilistica di Torino ha deciso di apportare alcune modifiche tecniche. Ad esempio, l’assetto è stato abbassato di 13 mm mentre le sospensioni sono state leggermente irrigidite. Fiat sostiene che tali modifiche hanno permesso di migliorare notevolmente le prestazioni della Fiat 500X Sport.

Altre caratteristiche offerte dal veicolo includono pneumatici Michelin CrossClimate adatti a tutte le stagioni, sedili sportivi rivestiti in tessuto nero con inserti in vinile, volante in tecno pelle con cuciture rosse e inserti in alcantara, pedaliera in alluminio, nuove finiture per plancia centrale e cornici delle portiere, rivestimento scuro sparso un po’ per gli interni e cinque colorazioni disponibili fra cui quella Rosso Rovente.