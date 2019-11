Nuova Fiat 500X Sport debutta al Salone di Los Angeles 2019

In seguito al lancio avvenuto in Europa, Fiat sta portando la nuova Fiat 500X Sport anche in Nord America e più precisamente al Salone di Los Angeles 2019 per il suo debutto ufficiale.

Come suggerisce la denominazione, abbiamo di fronte una versione più aggressiva del SUV compatto del brand torinese che porta con sé nuovi paraurti anteriore e posteriore, modanature laterali dello stesso colore della carrozzeria e inserti esterni in finitura scura, assieme all’esclusiva colorazione Rosso Rovente.

Nuova Fiat 500X Sport: la versione sportiva del SUV compatto sbarca anche in Nord America

A differenza del modello europeo, però, la Fiat 500X Sport 2020 per il mercato nordamericano verrà proposta soltanto con il motore turbo benzina a 4 cilindri da 1.3 litri capace di sviluppare una potenza di 177 CV e 284 nm di coppia massima, abbinato alla trazione integrale e alla trasmissione automatica a 9 velocità.

Tim Kuniskis, Head of Passenger Car Brands di FCA Nord America, ha detto: “La nostra Fiat 500X dal design italiano, divertente da guidare, è l’unico veicolo della sua categoria ad avere la trazione integrale standard e ad offrire 12,75 km/l. Con la potenza turbo standard, la Fiat 500X Sport è una nuova alternativa fresca in uno dei segmenti in più rapida crescita nel settore automotive“.

Purtroppo, il comunicato stampa ufficiale non fa menzione di eventuali modifiche alla configurazione del telaio sul modello per il Nord America ma sappiamo che la versione europea propone degli speciali ammortizzatori FSD e dei cerchi in lega da 18″ come standard (disponibili come optional un set da 19″ con pneumatici Michelin CrossClimate adatti a tutte le stagioni).

All’interno del crossover sportivo abbiamo un rivestimento scuro, nuove finiture per plancia centrale e cornici delle portiere, volante in tecno pelle con cuciture rosse e inserti in alcantara, pedaliera in alluminio, sedili sportivi rivestiti in tessuto nero e con inserti in vinile, sistema di infotainment UConnect 4 con display da 7 pollici e supporto Android Auto ed Apple CarPlay e molto altro ancora.

Oltre all’esclusiva colorazione Rosso Rovente, la nuova Fiat 500X Sport verrà proposta in White, Black, Moda Grey e Italia Blue. Volendo, la casa automobilistica di Torino offre come optional la possibilità di applicare un tetto nero a contrasto. Per quanto riguarda i prezzi, il SUV sportivo parte da 26.895 dollari.