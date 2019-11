La Fiat 500X Sport è pronta per il mercato americano

Fiat porterà al prossimo Salone di Los Angeles la 500X Sport, in modo da poterla includere ben presto in Nord America. La 500X Sport è la versione più dinamica e sportiva della 500X, dotata di elementi che la rendono più aggressiva. Sono stati infatti rinnovati i paraurti, anteriore e posteriore, tutte le modanature sono colorate con la stessa vernice della carrozzeria cioè l’interessante “Rosso Rovente”.

A differenza di quanto avviene in Europa, la Fiat 500X Sport per il mercato americano verrà offerta in una sola opzione di motore e con la trazione integrale. Il motore è il 1.3 benzina turbo a quattro cilindri, dotato di 177 cavalli e 285 Nm di coppia. La trasmissione è automatica a nove rapporti. Il propulsore registra consumi ridotti e in casa Fiat dichiarano che nel suo segmento la 500X Sport è l’unica ad offrire consumi di questo tipo abbinati alla trazione integrale.

Tim Kuniskis, a capo del Passenger Car Brands FCA per il Nord America, a tal proposito ha detto che “la Fiat 500X è divertente da guidare ed è l’unico veicolo della sua categoria ad avere la trazione integrale standard e a realizzare 100 km con 8 litri di carburante. La Fiat 500X Sport è una nuova alternativa fresca in uno dei segmenti in più rapida crescita nel settore”.

Dotazione completa

La Fiat 500X Sport possiede cerchi in lega da 18 pollici di serie. All’interno invece i rivestimenti sono sportivi con finiture a tema e volante in pelle tecnica con cuciture a vista rosse e Alcantara. I sedili sono sportivi e maggiormente contenitivi, realizzati in tessuto nero. C’è anche il sistema di infotainment Uconnect dotato di uno schermo da 7 pollici touch compatibile con Android Auto e Apple CarPlay.

La Fiat 500X Sport si può avere anche nelle colorazioni Bianco, Nero, Grigio Moda e Blu Italia. Il tetto invece può essere verniciato a contrasto. Per quanto riguarda i prezzi della Fiat 500X Sport si parte da 26.895 dollari.