Nuovo Ram 1500 riceve il premio Pickup of the Year 2020

Durante una cerimonia speciale tenutasi la settimana scorsa a Toronto, il nuovo Ram 1500 è stato eletto Pickup of the Year 2020 dagli editori di Auto123.com.

Il veicolo del marchio automobilistico è riuscito a superare altri due rivali nordamericani per poter conquistare il trofeo. Il premio Pickup of the Year 2020 viene assegnato al vincitore in seguito a un voto dato da sette esperti critici automobilistici di Auto123.com.

Ram 1500: gli editori di Auto123.com premiano il pick-up del marchio americano

Reid Bigland, presidente e CEO di FCA Canada, ha detto: “Solo nelle ultime due settimane, il marchio Ram è stato premiato con oltre sei riconoscimenti. Dai titoli back-to-back MotorTrend Truck of the Year, a Truck of Texas, fino a quelli di oggi di Auto123.com“.

Per il 2020, i redattori di Auto123.com hanno scelto i migliori veicoli presenti in 20 categorie. Secondo quanto affermato dagli esperti, il Ram 1500 propone un design rinnovato e degno di un veicolo di lusso. Oltre a questo, gli editori hanno dichiarato che si tratta del veicolo più elegante presente in questo segmento, con interni ricchi di tecnologia e comfort che non possono essere eguagliati dai suoi concorrenti.

A parte questo riconoscimento, il nuovo Ram 1500 è stato incluso anche nell’elenco 10Best Cars and Trucks di Car and Driver, U.S. News & World ha eletto Ram come Best Truck Brand, Green Car Journal ha nominato il Ram 1500 come Green Truck of the Year 2020 mentre agli Hispanic Motorpress Awards lo stesso veicolo si è posizionato al primo posto nel segmento dei pick-up.

All’inizio di questo mese, in Canada, il Ram 1500 è stato nominato miglior pick-up full-size del 2020 da Le Guide de l’auto/The Car Guide Best Buy Awards mentre ad ottobre l’Automobile Journalists Association of Canada (AJAC) ha consegnato a Ram un premio per il suo innovativo e rivoluzionario sistema Blind-spot Monitoring with Rear Cross Path and Trailer Detection.