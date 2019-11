Ram 1500 eletto Green Truck of the Year 2020 da Green Car Journal

Green Car Journal ha nominato il nuovo Ram 1500 come Green Truck of the Year 2020. L’annuncio è stato fatto in occasione del 50° San Antonio Auto & Truck Show a San Antonio (in Texas).

Il nuovissimo motore EcoDiesel V6 da 3 litri del Ram 1500 guida il segmento dei pick-up di medie dimensioni grazie alla sua coppia di 650 nm e la capacità di rimorchio pari a 5698 kg. Inoltre, il model year 2020 del veicolo riesce ad offrire dei consumi di carburante contenuti. Infatti, grazie al suo serbatoio da 125 litri, l’autonomia supera i 1609 km.

Ram 1500: Green Car Journal premia il pick-up EcoDiesel di FCA

Reid Bigland, Head of Ram Brand, ha detto: “Il nuovissimo motore EcoDiesel e i nostri motori ibridi eTorque V6 Pentastar e V8 HEMI offrono ai clienti Ram 1500 un basso consumo di carburante. Siamo onorati di ricevere il premio Green Truck of the Year, confermando il nostro impegno per la leadership della tecnologia di propulsione nel segmento dei pick-up“.

I redattori del Green Car Journal prendono in considerazione tutti i potenziali modelli di pick-up presenti nel mercato statunitense, analizzando le caratteristiche ambientali e vari criteri tradizionali come versatilità, stile, sicurezza, capacità e valore nel tempo. Il nuovo Ram 1500 EcoDiesel è stato selezionato tra cinque finalisti dalla giuria del Green Truck of the Year, composta da esperti del settore automobilistico.

Ron Cogan, editor e publisher di Green Car Journal e GreenCarJournal.com, ha dichiarato: “Il Ram 1500 si distingue nel settore dei pick-up, non solo per l’esclusiva tecnologia mild-hybrid eTorque, ma anche per il motore EcoDiesel più potente con classificazione EPA fino a 13,6 km/l in autostrada. Tale efficienza del carburante è particolarmente impressionante in un pick-up che offre grandi funzionalità, capacità di lavoro e un piacere di guida di alto livello. Il Ram 1500 2020 ha meritato di ricevere il premio Green Truck of the Year 2020“.