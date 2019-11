Ram 1500 e Jeep Gladiator conquistano gli Hispanic Motor Press Awards 2019

Durante la 10ª edizione degli Hispanic Motor Press Awards (HMPA) al Salone di Los Angeles 2019, due pick-up di Fiat Chrysler Automobiles (FCA) sono stati riconosciuti tra i migliori nuovi veicoli all’interno di questo segmento. Parliamo del Ram 1500 2020 che ha conquistato il primo posto nel segmento Pickup Truck e del nuovo Jeep Gladiator che ha ottenuto il massimo dei voti nel segmento Adventure 4X4.

Ricardo Rodriguez-Long, presidente e fondatore della Hispanic Motor Press Foundation, ha dichiarato: “I pick-up Ram sono diventati la migliore scelta per i professionisti che lavorano. E mentre la gamma di Ram è stata realizzata per il lavoro, sono anche dei punti di riferimento in termini di comfort, materiali lussuosi, innovazione e tecnologia. Ora puoi letteralmente lavorare con un veicolo di lusso“.

Rodriguez-Long ha proseguito dicendo: “Il Jeep Gladiator è diverso da qualsiasi altra cosa sul mercato. Forse è il veicolo per eccellenza per le avventure. È stato progettato per gestire le esigenze di uno stile di vita attivo, mantenendo al contempo comfort e agilità per la guida su strada di tutti i giorni. Non c’è paragone, un chiaro vincitore nella categoria Adventure“.

La Hispanic Motor Press Foundation ha selezionato un gruppo di oltre 20 esperti nel settore automobilistico per identificare i 10 migliori nuovi veicoli per le famiglie spagnole. I giudici hanno trovato un singolo modello in ciascuna categoria che rappresenta il miglior valore nel mercato.

Durante la valutazione, gli esperti hanno preso in considerazione diversi aspetti dei veicoli quali design, comfort, sicurezza, valore nel tempo, maneggevolezza, prestazioni, funzionalità, requisiti ambientali, soddisfazione del conducente e consumi di carburante.