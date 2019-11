Ram domina i Texas Truck Rodeo Awards 2019 grazie al suo 1500

Il Ram 1500 2020 ha ottenuto il massimo dei riconoscimenti che li hanno permesso di portarsi a casa il premio Truck of Texas in occasione dell’annuale Texas Truck Rodeo, ospitato dalla Texas Automotive Writers Association (TAWA). In particolare, la casa automobilistica americana è riuscita a vincere in tutte le categorie in cui poteva partecipare, portandosi a casa ben otto premi (il massimo ottenuto da un brand durante tale evento).

Michael Marrs, presidente della Texas Automotive Writers Association, ha dichiarato: “Il Ram 1500 2020 ha catturato ancora una volta il cuore dei nostri membri e ha guadagnato il nostro premio più importante Truck of Texas 2020. Continua a essere il punto di riferimento per capacità, tecnologia e attenzione ai dettagli, che lo distinguono dal resto nel segmento“.

Ram 1500 2020: il nuovo pick-up conquista il titolo Truck of Texas di TAWA

Il Rodeo di quest’anno si è tenuto presso lo Star Hill Ranch a Bee Cave (in Texas) dove è stato possibile guidare i veicoli sia su strada che su fuoristrada. Gli esperti di TAWA esprimono il proprio voto dopo due giorni di valutazioni dei veicoli partecipanti. Si tiene conto di tutto, dallo stile esterno/interno alle capacità off-road fino al valore e alle prestazioni complessive. Più di 40 pick-up, SUV e veicoli commerciali sono stati iscritti al concorso di quest’anno e hanno partecipato oltre 50 membri della Texas Automotive Writers Association.

Oltre a Ram, anche Jeep è riuscita a portarsi a casa alcuni premi importanti grazie a Wrangler, Renegade e Gladiator. In particolare, la Jeep Wrangler ha vinto il premio Off-Road SUV of Texas per il 10º anno consecutivo, il Renegade è riuscito a conquistare il premio di Sub-compact SUV of Texas mentre il nuovo pick-up ha vinto il Mid-Size Truck of Texas.

Di seguito, trovate nel dettaglio tutti i premi vinti dai veicoli di Ram e Jeep.

Ram

Truck of Texas: Ram 1500 2020

Full-size Pickup Truck: Ram 1500 Rebel 2020

Heavy Duty Pickup Truck: Ram 2500 2019

Luxury Pickup Truck: Ram 1500 Limited 2020

Off-Road Pickup Truck: Ram Power Wagon 2019

Best Infotainment: sistema UConnect con display touch da 12 pollici del Ram 1500 2020

Best Towing Technology: Ram Air Suspension

Best Powertrain: Ram 1500 EcoDiesel 2020

Jeep