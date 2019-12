Ram Rebel TRX: emergono nuove informazioni sul performante pick-up

Il contratto stipulato tra Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e lo United Auto Workers (UAW) ha mostrato alcune informazioni riguardanti il Ram Rebel TRX, ossia una versione del Ram 1500 dotata di motore Hellcat e altre caratteristiche orientate alle performance.

Secondo i dati presenti nel documento, il gruppo automobilistico italo-americano sta cercando di investire altri 210 milioni di dollari nello stabilimento di Sterling Heights per accogliere la produzione dell’imminente Rebel TRX.

Ram Rebel TRX: lo stabilimento di Sterling Heights si sta aggiornando per accogliere il nuovo pick-up

La documentazione riporta che tale versione del pick-up verrà lanciata nel 2020 e inoltre porterà 200 nuovi posti di lavoro proprio nello Sterling Heights Assembly Plant (SHAP). Un noto sito Internet riporta che sarebbero già iniziati i lavori di aggiornamento di alcune parti della catena di montaggio per accogliere la produzione del nuovo pick-up performance di Ram.

Diverse caratteristiche della linea verranno modificate per permettere l’adattamento di parti specifiche del Ram 1500 TRX. In aggiunta, la stessa fonte ha riportato che l’impianto di Sterling Heights dovrebbe essere già pronto per costruire alcuni prototipi in primavera. Ciò significa che dovremmo vedere i primi muletti vicini al prodotto finale molto presto, rispetto a quanto visto fino ad ora.

Stando alle ultime indiscrezioni trapelate in rete, il Ram Rebel TRX dovrebbe debuttare ufficialmente in occasione del North American International Auto Show (NAIAS) 2020 di Detroit che si terrà dal 7 al 20 giugno. La produzione del pick-up performance, invece, dovrebbe iniziare attorno al quarto trimestre del prossimo anno come model year 2021.

Anche se al momento non ci sono ancora conferme ufficiali da parte del brand di Fiat Chrysler Automobiles, il nuovo Ram Rebel TRX dovrebbe nasconde sotto il cofano un motore V8 sovralimentato da 6.2 litri in grado di sviluppare una potenza di 707 CV, abbinato a un cambio automatico a 10 velocità.

Oltre a questo, potrebbe esserci in lavorazione una versione con Hemi V8 da 840 CV preso in prestito dalla Dodge Challenger SRT Demon.