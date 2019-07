Ram Rebel TRX: un video mostra alcuni prototipi in azione

Ram ha sfruttato il Capital Markets Day 2018 per confermare il lancio della versione di produzione del concept Ram Rebel TRX. La casa americana no ha parlato molto del particolare pick-up ma ha detto sarebbe arrivato sul mercato entro la fine del 2022.

Dato che FCA ha uno storico piuttosto discutibile nel mantenere le promesse, per fortuna sembra che alla fine il Ram Rebel TRX arriverà. Oltre alle foto che vi abbiamo proposto nelle scorse ore, uno youtuber ha individuato una manciata di prototipi sottoposti a test presso la Silver Lake Sand Dunes nel Michigan.

Ram Rebel TRX: continuano i test del nuovo pick-up americano

Secondo l’utente, i prototipi erano basati sulla versione crew cab del Ram 1500 Laramie. Inoltre, la stessa persona ha rivelato che i muli di prova aveano dei parafanghi estesi e un compressore parcheggio rumoroso. Se ciò non bastasse, i prototipi sono stati confrontati con un Ford F-150 Raptor.

Recentemente, Ram non ha parlato molto del suo Ram Rebel TRX ma il concept è stato introdotto nel 2016 come il più potente pick-up di mezza tonnellata costruito in fabbrica. Questo era dotato di un motore V8 sovralimentato da 6.2 litri che sviluppa 583 CV, connesso a una trasmissione automatica a 8 rapporti e alla trazione integrale con bloccaggio del differenziale elettronico.

Anche se 583 CV possano sembrare pochi, è possibile che il modello di produzione sia ancora più potente. Basti pensare che la Dodge Challenger SRT Hellcat ha 727 CV e 888 nm di coppia massima mentre la versione Redeye ha 808 CV e 957 nm. Un’altra vettura con lo stesso motore è il Jeep Grand Cherokee Trackhawk, il SUV Jeep più potente di sempre. Il powertrain 6.2 qui sviluppa 717 CV e 875 nm.

Mettendo da parte la potenza erogata dal Ram Rebel TRX, possiamo aspettarci una serie di caratteristiche orientate alla performance e soprattutto all’off-road. Il concept, ad esempio, era dotato di pneumatici da 37”, impianto frenante Baer ad alte prestazioni con pinze monoblocco a 6 pistoncini e dischi da 14/15” e altro ancora.