Jeep Gladiator: la versione diesel non ancora confermata per l’Australia

Il mercato australiano accoglierà presto un altro modello nel segmento pick-up a doppia cabina. Stiamo parlando del Jeep Gladiator 2020 che arriverà in Australia entro la metà del prossimo anno.

I prezzi sono al momento ancora sconosciuti e inoltre sembra improbabile la disponibilità del motore diesel. Anche se ci sono altri modelli orientati all’off-road nel mercato australiano, non esiste un altro pick-up con cabina doppia che può essere convertito.

Jeep Gladiator 2020: il motore diesel resta ancora un punto interrogativo per il mercato australiano

Nonostante la Wrangler e il Gladiator siano veicoli progettati per segmenti e acquirenti diversi, il design proposto dai due veicoli è pressoché identico. Il motore V6 benzina, il bloccaggio dei differenziali anteriore e posteriore, le capacità off-road e così via, proposte dall’iconico fuoristrada, le troviamo anche sul pick-up.

È interessante notare, però, che la Wrangler è disponibile in Australia con motore diesel nella variante Rubicon, anche non è lo stesso propulsore a gasolio proposto nel modello americano. Si tratta di un powertrain a 4 cilindri da 2.2 litri che si differenzia dal V6 turbodiesel da 3 litri.

In occasione del lancio del veicolo avvenuto questa settimana in Nuova Zelanda, i responsabili di Jeep non hanno escluso del tutto la disponibilità della versione con motore diesel ma comunque non ci sono garanzie.

Alle domande circa la disponibilità di una variante con propulsore a gasolio hanno riposto con “Lo considereremo“, “È in fase di studio” o “Ne saprete di più“. Quello che sappiamo fino ad ora è che il nuovo Jeep Gladiator verrà commercializzato in Australia con il motore benzina Pentastar V6 da 3.6 litri abbinato a un cambio automatico ZF a 8 rapporti. Tale powertrain sviluppa una potenza di 290 CV e 353 nm di coppia massima.

Sebbene i prezzi e le specifiche non siano stati ancora annunciati formalmente, è prevista la commercializzazione degli allestimenti Overland e Rubicon.

La Jeep Wrangler Unlimited Overland commercializzata in Australia parte da 63.950 dollari australiani (circa 39.295 euro) mentre la Rubicon a benzina da 65.490 dollari australiani (circa 40.241 euro). Sicuramente, maggiori informazioni verranno rivelate nelle prossime settimane.