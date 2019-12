Il nuovo Jeep Gladiator arriverà in Brasile nel 2020, secondo un’ultima notizia condivisa su Internet. Il pick-up è stato lanciato sul mercato con lo scopo di ampliare la gamma del marchio automobilistico americano che oggi si concentra principalmente su Renegade e Compass, pur avendo un portafoglio di prodotti più ampio.

Prodotto presso lo stabilimento di Toledo (nell’Ohio), il Jeep Gladiator arriverà nel mercato brasiliano nella seconda metà del 2020 e porterà con sé il motore Pentastar V6 da 3.6 litri con potenza di 289 CV e 351 nm di coppia massima, abbinato a un cambio automatico a 8 rapporti che garantisce prestazioni ottimali.

Jeep Gladiator: il nuovo pick-up dovrebbe arrivare nel mercato brasiliano entro la fine del prossimo anno

L’ultimo pick-up di FCA propone una capacità di carico pari a 725 kg, è lungo 5,53 metri e offre un passo di 3,48 metri. Ci aspettiamo che la versione Rubicon sarà quella più completa e capace in off-road. Il prezzo di vendita stimato per il Brasile è di 350.000 R$ (circa 75.042 euro).

Il nuovo Jeep Gladiator non è un pick-up incentrato sul lavoro (come ad esempio il Ram 1500) poiché è stato realizzato per l’avventura. Grazie alle sue capacità off-road (poiché basato sulla Wrangler), il veicolo è in grado di attraversare piccoli corsi d’acqua.

Oltre a confermare l’arrivo del nuovo pick-up, Jeep ha dichiarato che nei prossimi anni verranno lanciati in Brasile 10 nuovi modelli. Fra questi ci sarà un SUV a sette posti la cui produzione dovrebbe avvenire nello stabilimento di Goiana (nel Pernambuco).

Inoltre, la casa automobilistica americana utilizzerà il nuovo motore FireFly Turbo da 1.3 litri che dovrebbe erogare 150/180 CV e oltre 265 nm. L’utilizzo di questo propulsore renderà le Jeep Renegade e Compass molto più efficienti.

Per il primo modello troveremo sotto il cofano la versione da 150 CV mentre per il secondo quella da 180 CV. In entrambi i casi verrà utilizzato un cambio automatico a 9 velocità.