FCA punterà su Jeep Gladiator per uscire dalla crisi in Australia

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) Australia sta scommettendo molto su Jeep Gladiator in arrivo per aiutare a invertire le sue vendite in rallentamento. Il pick up arriverà negli showroom locali nel secondo trimestre del prossimo anno. Il nuovo capo di FCA Australia Kevin Flynn ha detto ai giornalisti in Nuova Zelanda in uno speciale evento di guida in anteprima che il Gladiator avrebbe dato alla società “una vera opportunità per polarizzare davvero il pensiero della gente e aumentare la nostra popolarità in Australia – perché Gladiator è così diverso ma nello stesso tempo è così Jeep “.

“Questo veicolo farà un ottimo lavoro per noi in termini di vendite, ovviamente, permettendoci di entrare in un altro segmento in cui competere”, ha detto. “Questo veicolo è fondamentale per una serie di altre attività di prodotto che faremo intorno ad esso – e se osservi alcune delle cose che stiamo pianificando di fare, quando questo veicolo sarà in vendita, allora saremo in una posizione molto migliore e quindi potremo massimizzare ancora meglio il suo approdo sul nostro mercato ” ha concluso Kevin Flynn numero uno di FCA in Australia.

A fine novembre, le vendite di Jeep Australia sono scese del 25,1% su base annua a 5154 unità, con il suo modello più popolare, il Grand Cherokee (2788 vendite, -26,4%). Il tanto atteso Jeep Gladiator pubblicizzato come “l’unico pick-up convertibile al mondo”, dovrebbe essere lanciato in Australia nel secondo trimestre del 2020 e potrebbe salire in cima alle classifiche di vendita del marchio dato la popolarità dei suoi rivali tra cui la Toyota HiLux e la Ford Ranger.

All’evento non sono state rese disponibili specifiche o prezzi in Australia per il Jeep Gladiator. I giornalisti durante l’evento di presentazione hanno potuto provare la versione con motore 3,6 litri Pentastar V6 a benzina e cambio automatico a otto rapporti.

