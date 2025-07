Presentata a Mirafiori la nuova Fiat 500 Ibrida: prezzo e caratteristiche

Il 4 luglio rappresenta una data fortemente simbolica nella storia di Fiat e della Fiat 500, divenuta simbolo del design italiano e del contributo senza tempo che ha fornito all’intera storia dell’auto. È in virtù di questa data fortemente simbolica che il costruttore italiano fissa solitamente proprio il 4 di luglio come data utile per la presentazione dei suoi nuovi modelli. È proprio questo il caso della nuova Fiat 500 Ibrida, ovvero l’attesa variante dotata di un più tradizionale propulsore mild hybrid derivata dall’ultima 500 Elettrica; un modello sul quale lo stabilimento del costruttore con sede a Mirafiori ripone le speranze migliori, quelle necessarie per risollevare i valori produttivi oggi in netta difficoltà.

Si è svolta infatti proprio a Mirafiori la presentazione della nuova Fiat 500 Ibrida, che ora possiamo apprezzare scorgendo qualche dettaglio in più dei pochi che la distinguono dalla sua sorella Elettrica. D’altronde l’impostazione stilistica è rimasta praticamente immutata, ad eccezione di una presa d’aria orizzontale di piccole dimensioni posta sul frontale e della scritta “Hybrid” disposta sul portellone. Il fatto che il terminale di scarico sia stato nascosto al di sotto del paraurti posteriore, permette di mettere da parte ogni altra possibilità di differenziazione fra i due modelli. All’interno troviamo la leva del cambio che sarà esclusivamente manuale.

Di certo è interessante che la nuova Fiat 500 Ibrida andrà a ricalcare la stessa conformazione di progetto proposta nel caso della 500 Elettrica, ovvero sarà disponibile in tutte le varianti già previste per la versione a zero emissioni: si può infatti avere in versione Cabrio, sfruttando l’elegante capote in tela scorrevole, ovvero nella versione 3+1 che permette di avere a disposizione una piccola portiera sul lato destro con apertura controvento utile per agevolare l’accesso al divano posteriore.

La nuova Fiat 500 Ibrida avrà prezzi a partire da circa 17.000 euro

Interessante sarà anche l’aspetto riservato ai prezzi. Secondo quanto ammesso dal costruttore, la nuova Fiat 500 Ibrida arriverà in concessionaria già entro la fine di quest’anno e potrà contare su un prezzo di approdo alla gamma nell’ordine dei 17.000 euro. Viene prevista anche una serie di lancio, denominata Torino in virtù dell’appartenenza del marchio alla città e della sede di produzione che è quella dello stabilimento di Mirafiori. Con la 500 Elettrica questa nuova 500 Ibrida condivide quindi la piattaforma, rivedendo alcune caratteristiche utili all’installazione dell’unità propulsiva ragionando su un approccio che comunque, sebbene mai annunciato ufficialmente, prevedeva tale possibilità sin dall’inizio con i necessari adattamenti previsti.

Il propulsore torna quindi ad essere il già noto 1.0 da 71 cavalli di potenza, abbinato a un elemento elettrico agente sull’albero motore mediante connessione a cinghia utile per la realizzazione di un’unità mild hybrid. La trasmissione è affidata a un cambio manuale a sei rapporti; da qui l’altra già citata diversificazione con la 500 Elettrica, vista la presenza della leva del cambio (derivata da quella della precedente generazione di Fiat 500, ndr) in posizione rialzata. Fiat prevede che sulla nuova Fiat 500 Ibrida sarà disponibile soltanto il cambio manuale, visto che unità automatiche abbinabili alla motorizzazione utilizzata non sono previste nel catalogo di casa Stellantis.

L’avvio della produzione della nuova Fiat 500 Ibrida è previsto per il mese di novembre di quest’anno, con l’obiettivo di realizzare almeno 5.000 unità entro fine anno e poi circa 100.000 unità l’anno a regime. A partire dal 2027 sarà poi aggiornata la 500 Elettrica, in abbinamento con una nuova batteria dai costi ridotti prodotta in casa Stellantis; condizione che dovrebbe far scendere il prezzo di approdo nell’ordine dei 20.000 euro. A partire dal 2030 sarà invece il turno della nuova generazione di Fiat 500, ancora da produrre a Mirafiori che in accordo con le norme potrebbe essere ancora ibrida ed elettrica.