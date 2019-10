Alfa Romeo Giulia: la nuova generazione ipotizzata in render

Recentemente, Alfa Romeo ha portato sul mercato due aggiornamenti della sua Alfa Romeo Giulia: la Racing Edition annunciata a marzo di quest’anno e la NRING Edition un mese dopo.

Mentre queste due varianti hanno aggiunto solo un tocco di sportività in più, la berlina italiana continua a rimanere praticamente la stessa dal suo lancio ufficiale avvenuto alla fine del 2015. Anche se una nuova generazione della vettura potrebbe non arrivare nei prossimi anni, un designer ucraino ha deciso di ipotizzare comunque il successore, dandoci l’idea di come potrebbe essere.

Alfa Romeo Giulia: un designer ucraino spera in una prossima generazione

Kostur Alexandr crede che il design dell’attuale Alfa Romeo Giulia è troppo sportivo per permettergli di attirare i clienti del segmento premium delle auto di medie dimensioni in Europa dove l’Audi A6, la BMW Serie 5 e la Mercedes Classe E dominano ancora le classifiche.

Dando un’occhiata al progetto è possibile vedere che le forme rotonde del modello attuale sono state sostituite da linee più spigolose. Inoltre, il render propone alcuni tratti estetici presi dall’Alfa Romeo 166. I fari, invece, ricordano quelli adottati sul predecessore della Giulia, la 159.

L’Alfa Romeo Giulia è stata concepita come simbolo della rinascita del marchio del Biscione, anche se adesso rappresenta il simbolo della crisi delle vendite. Questo perché il periodo gennaio-agosto di quest’anno si è chiuso con 7723 esemplari venduti in tutta Europa, ossia il 43,5% in meno di immatricolazioni rispetto a quanto registrato nei primi 8 mesi del 2018 (oltre 13.000 unità vendute).

Speriamo che la casa automobilistica milanese porti nuovamente alle stelle la berlina di segmento D annunciando una nuova generazione.