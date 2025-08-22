Alfa Romeo Junior elettrica: con gli incentivi statali anticipo zero e rate da 149 euro

Se non ci saranno ritardi, a settembre prenderanno il via i nuovi incentivi per le auto elettriche 2025, e Stellantis si sta già muovendo con decisione per anticipare alcune delle offerte che saranno disponibili con il nuovo Ecobonus. Tra le novità, Alfa Romeo propone in anteprima Alfa Romeo Junior elettrica, acquistabile con anticipo zero e rate a partire da 149 euro, grazie al sostegno della casa automobilistica e agli incentivi statali.

Con l’Ecobonus Alfa Romeo Junior elettrica ancora più conveniente nel prezzo

Il nuovo Ecobonus introduce regole diverse rispetto al passato: è richiesta la rottamazione di un veicolo fino a Euro 5 e la residenza in aree urbane specifiche. Il contributo varia in base all’ISEE: 11.000 euro per chi ha un reddito fino a 30.000 euro e 9.000 euro per chi rientra nella fascia tra 30.000 e 40.000 euro. Il prezzo massimo dell’auto non dovrà superare i 35.000 euro IVA esclusa, equivalenti a 42.700 euro con IVA inclusa.

Alfa Romeo Junior è un B-SUV lungo 4,17 metri che, nella versione elettrica, monta un motore da 156 CV e una batteria da 54 kWh, garantendo un’autonomia di poco superiore ai 400 km secondo il ciclo WLTP. Il prezzo di listino della versione base è di 39.500 euro, ma grazie ai nuovi incentivi 2025 e al contributo della casa automobilistica, l’auto può essere acquistata a condizioni molto vantaggiose.

L’offerta esempio prevede un prezzo promozionale di 24.750 euro, con anticipo zero e un finanziamento di 24.841 euro da restituire in 36 rate. Il piano comprende 35 rate mensili da 149 euro e una rata finale residua di 22.295 euro, incluse le spese di incasso e l’assicurazione Identicar di 12 mesi da 271 euro. TAN fisso 2,99% e TAEG 4,34%. Eventuali chilometri extra oltre i 30.000 percorsi alla fine del contratto prevedono un costo di 0,1 euro al km.