Alfa Romeo Tonale: prime immagini del restyling apparse in rete

Con le prime immagini relative al restyling che coinvolgerà l’Alfa Romeo Tonale, atteso in via ufficiale a partire dal prossimo autunno, viene fornita una visione di insieme migliore rispetto a quella delle immagini viste nelle scorse settimane; quelle camuffate delle prime Alfa Romeo Tonale che girano ormai da un po’ nei pressi di Torino.

A scovare le prime immagini, di provenienza ufficiale Stellantis, sono stati gli utenti dell’informatissimo Forum di Autopareri. Ancora una volta va comunque sottolineato che Stellantis si è fatta sfuggire le immagini di un suo nuovo modello, online, mesi prima che questo venga effettivamente proposto in forma ufficiale. In ogni caso le immagini, che ci mostrano soprattutto il frontale dell’Alfa Romeo Tonale rivista nello stile, confermano quanto era già trapelato: le modifiche si concentreranno infatti sui paraurti e su una rivisitazione stilistica dello Scudetto.

Foto, Forum Autopareri

Il restyling dell’Alfa Romeo Tonale è atteso entro la fine di quest’anno

Come accennato, le modifiche maggiori che coinvolgeranno l’Alfa Romeo Tonale si concentreranno sul frontale sebbene le immagini del C-SUV camuffato ci avevano mostrato come anche sulla parte bassa del paraurti posteriore riusciremo a vedere qualche cosa di rivisto. Nello specifico cambierà l’impostazione del frontale dell’apprezzato SUV del Costruttore del Biscione, senza però rivedere i fari che manterranno la medesima conformazione della generazione precedente con i 3 elementi per lato visti fin qui.

Foto, Forum Autopareri

Per una ovvia questione legata al contenimento dei costi, anche in virtù del fatto che la nuova generazione di Alfa Romeo Tonale dovrebbe arrivare prima del previsto, le modifiche non hanno interessato i lamierati. Si nota invece una maggiore attenzione rivolta a rendere il frontale della Tonale più aggressivo puntando su una parte bassa rivista con l’adozione di una presa d’aria, ancora a sviluppo orizzontale a tutta larghezza, con più ampie aperture sulle estremità utili a garantire un maggiore dinamismo allo sviluppo stilistico del frontale. Come appariva già evidente, muta anche il disegno dello Scudetto che tiene in considerazione lo stile visto per lo Scudetto della nuova Alfa Romeo 33 Stradale adattandolo a questo nuovo contesto con il logo che rimane all’interno e non spostato sul cofano motore come nel caso della sportiva o della nuova Alfa Romeo Junior. Si notano poi quattro aperture, due per lato, poste sulla V che si viene a creare con lo Scudetto centrale che derivano da quelle viste sulle Giulia GTA e GTAm. Insomma, la gestione del frontale appare quindi preponderante nella nuova caratterizzazione stilistica attesa sull’Alfa Romeo Tonale nei prossimi mesi.

Foto, Forum Autopareri

Infine meritano una menzione i nuovi cerchi ruota a tre fori, visti già sull’Alfa Romeo Junior. Debutteranno infatti anche sul restyling dell’Alfa Romeo Tonale, ma va detto che si tratta di una caratterizzazione inedita richiesta da uno dei 33 clienti dell’Alfa Romeo 33 Stradale che ha voluto un set di cerchi a tre fori (simili a quelli poi declinati sulla Junior e che vedremo appunto sulla Tonale) che ora stanno prendendo sempre più piede nella gamma del Biscione.