Nuovo Jeep Grand Cherokee: gli interni potrebbero essere così

Sappiamo che Jeep sta lavorando sulla nuova generazione del Jeep Grand Cherokee che dovrebbe arrivare entro la fine del prossimo anno come model year 2021. Recentemente, sono state postate in rete alcune foto spia del SUV ma nelle scorse ore ne è emersa una che ci ha mostrato un po’ gli interni.

Come è possibile vedere dall’immagine, l’abitacolo sembra molto più lussuoso rispetto a quello del modello attuale in quanto è caratterizzato da un’ampia console centrale che si dirama in un cruscotto a forma di Y. Quest’ultimo pare sia caratterizzato da rifiniture in metallo e legno e sottili prese d’aria.

Jeep Grand Cherokee 2021: svelato il probabile design dell’abitacolo del nuovo SUV

Purtroppo, la foto è stata ingrandita (quindi risulta sfocata) poiché presa da un documento condiviso su Instagram da un utente chiamato Scott. Tuttavia, possiamo vedere la presenza di un nuovo volante e un quadro strumenti con display TFT da 7 o 10.1 pollici. A destra troviamo un’elegante plancia da cui spicca il display touch del sistema di infotainment che, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe essere offerto in 3 diverse configurazioni da 7, 8.4 e 10.1 pollici.

Sotto il sistema di intrattenimento troviamo il pomello del cambio e quelli che sembrano degli interruttori per attivare varie funzioni della vettura come il sistema Select Terrain. Sempre in base a quanto rivelato dalla foto, il nuovo Jeep Grand Cherokee disporrebbe di una console centrale più lunga e bassa rispetto a quella dell’attuale generazione e questo contribuirà a creare un abitacolo più spazioso.

I pannelli delle portiere dispongono di un nuovo design con nuove maniglie e altre componenti aggiornati. Possiamo notare la presenza anche di rifiniture in legno. Il documento postato su Instagram mostra, poi, che il Jeep Grand Cherokee 2021 verrà offerto con sedili riscaldati con funzione massaggio e regolazione elettronica da 12 a 16 vie e la possibilità di regolare il piantone dello sterzo e i pedali.

Dallo stesso file notiamo la presenza di un sistema di infotainment anche per i passeggeri posteriori il quale dovrebbe disporre di un nuovo lettore Blu-ray. Le precedenti foto spia hanno rivelato che il nuovo Jeep Grand Cherokee dovrebbe essere più grande e avere una fascia anteriore più aerodinamica.

Al momento abbiamo pochissime informazioni sul modello ma, in base a quanto riportato dalle recenti notizie pubblicate in rete, dovrebbe essere costruita usando una versione modificata della piattaforma Giorgio, utilizzata da Alfa Romeo per costruire Giulia e Stelvio.

Confermata la variante ibrida plug-in. Il motore elettrico dovrebbe essere abbinato a una versione aggiornata del propulsore Pentastar V6 da 3.6 litri. Oltre a questo, dovrebbe essere proposto anche una versione con powertrain Hemi V8 da 5.7 litri. Indipendentemente da ciò, Jeep ha già confermato che il Jeep Grand Cherokee 2021 porterà con sé la tecnologia di guida semi-autonoma di Livello 3 ed entrerà in produzione nella prima metà del 2021.