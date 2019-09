Vendite auto agosto 2019: 6 SUV si piazzano nella Top 10

Come riportato in un precedente articolo, agosto 2019 si è chiuso con un calo del 3,1% delle immatricolazioni auto rispetto allo stesso mese del 2018, secondo i dati rivelati dall’UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri). Nella Top 10 delle auto più vendute in Italia abbiamo ben 6 SUV. Questo conferma il successo che questo segmento sta ottenendo nel nostro Bel Paese.

L’auto più venduta in Italia è stata la Fiat Panda con 6033 esemplari immatricolati in tutto il mese di agosto. La piccola city car della casa automobilistica torinese si è confermata ancora una volta grazie alle sue allettanti caratteristiche proposte a un prezzo sicuramente appetibile (parte da 11.550 euro) e spesso soggetta a promozioni interessanti.

Vendite auto: ecco la Top 10 delle vetture più immatricolate ad agosto 2019

Al secondo posto troviamo la Dacia Duster con 2899 unità vendute, quindi un distacco di 3134 esemplari rispetto alla Panda. Il primo SUV della lista viene proposto in Italia ad un prezzo di partenza di 11.900 euro e si propone come l’unico del segmento a costare così poco. Questo, però, non pregiudica la qualità in quanto abbiamo una meccanica di origine Renault e una gamma molto ampia e rivolta a più persone.

In terza posizione nella classifica delle auto più vendute nel nostro Paese c’è un’altra vettura del brand romeno: la Dacia Sandero. L’auto di segmento B è stata immatricolata ad agosto 2512 volte.

Il punto forte di questo veicolo è sicuramente il suo prezzo di vendita. Basti pensare che la versione base (1.0 Sce Streetway Access S&S EU6) parte da soli 7450 euro. Pure in questo caso abbiamo meccanica e tecnologia provenienti da Renault.

In quarta posizione troviamo la seconda vettura di Fiat Chrysler Automobiles: la Lancia Ypsilon. Nonostante i suoi anni e il fatto che sia l’unica vettura di Lancia proposta attualmente, il marchio italiano è riuscito a vendere 2502 unità. Lancia propone diverse personalizzazioni, allestimenti e colori particolari per rendere la vettura davvero personale. Il tutto ad un prezzo di partenza di 13.800 euro.

Visto che a partire dal prossimo anno verrà proposta esclusivamente in versione elettrica, gli italiani potrebbero aver scelto la Smart ForTwo perché le varianti a benzina non verranno più offerte. Il marchio tedesco è riuscito a consegnare 2128 esemplari ad agosto 2019. Il prezzo di partenza è di 16.495 euro.

La classifica delle Top 10 auto più vendute nel mese scorso si chiude con 5 SUV: Jeep Renegade (2035), Fiat 500X (2028), Ford EcoSport (1996), Jeep Compass (1964) e Volkswagen T-Roc (1908).