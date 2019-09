Fiat Panda si conferma l’auto più venduta in Italia ad agosto (+62%)

Continua il buon momento della Fiat Panda in Italia. La segmento A del marchio Fiat, infatti, ha messo assieme ottimi dati di vendita anche nel corso del mese d’agosto totalizzando oltre 6 mila unità vendute in Italia e registrando una crescita percentuale del +62% rispetto ai dati raccolti nel corso dell’agosto dello scorso anno.

Grazie ai risultati ottenuti nel mese di agosto, la Fiat Panda porta a quasi 97 mila unità il totale di esemplari distribuiti in Italia nel corso dei primi 8 mesi del 2019. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando il totale di unità vendute risultò inferiore a 80 mila unità, la Fiat Panda fa registrare una crescita percentuale del +23%.

Da segnalare l’ottimo momento della Fiat Panda GPL che con quasi 15 mila unità vendute registra un incremento superiore al 100% delle vendite rispetto ai risultati raccolti nel corso del 2018. Stabile, con poco più di 3 mila unità vendute, la Panda a metano.

Lancia Ypsilon al secondo posto, poi Clio e Duster

Alle spalle della Fiat Panda, tra le auto più vendute in assoluto nel corso dei primi 8 mesi del 2019, troviamo la Lancia Ypsilon che raggiunge quota 41 mila unità vendute registrando una crescita percentuale pari al +30% rispetto ai dati raccolti nel corso dello scorso anno. Nonostante i tanti anni di carriera, la Ypsilon continua a registrare risultati di vendita eccellenti in Italia, staccando nettamente tutta la concorrenza. Da notare che la Ypsilon ha registrato ad agosto una crescita del 95%.

Alle spalle della city car di Lancia, infatti, troviamo la Renault Clio, con 32 mila unità vendute (-15% rispetto allo scorso anno), e il sorprendente Dacia Duster che sfiora quota 31 mila unità vendute registrando una crescita percentuale del +56% rispetto ai dati raccolti nel corso dei primi 8 mesi del 2018. Alle spalle del SUV di Dacia c’è l’italiana Jeep Renegade che raggiunge quota 30.584 unità vendute con un buon +3.2% rispetto allo scorso anno.

A completare la Top 10 delle auto più vendute in Italia dopo i primi 8 mesi del 2019 troviamo la Citroen C3, la Fiat 500X (in calo del 24% rispetto ai dati registrati lo scorso anno), il Volkswagen T-Roc, la Dacia Sandero e la Jeep Compass che, in attesa di entrare in produzione nello stabilimento di Melfi aggiungendosi all’elenco di veicoli prodotti direttamente in Italia, chiude al decimo posto con un calo delle consegne superiore al 10%.