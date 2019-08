Fiat 500X Sport: ecco le prime immagini della variante sportiva

Oltre alla Panda Trussardi, Ava Max pare abbia svelato in anteprima un’altra nuova vettura dello storico brand di Torino. Stiamo parlando della versione sportiva della Fiat 500X, di cui purtroppo non conosciamo il nome ufficiale in questo momento.

In particolare, l’accenno della vettura è stato dato nel video del nuovo brano Torn della cantante statunitense. Oltre che dalla video clip, però, l’esistenza delle variante sport del crossover italiano è stata confermata dal braccio destro tedesco della casa automobilistica di Torino.

Fiat 500X: ecco un’anteprima della versione sportiva del crossover

La presunta Fiat 500X S, 500X Sport o 500X S-Design New dispone di alcune modifiche estetiche che la rendono davvero accattivante. Nello specifico, troviamo un nuovo kit aerodinamico composto da nuovo sottoparaurti con doppio scarico integrato, nuovo paraurti posteriore preso in prestito dalla 500X Urban, nuove grembiulature aerodinamiche disposte ai lati del lunotto posteriore e dei fendinebbia con cornici modificate.

La nuova Fiat 500X Sport vanta, inoltre, dei cerchi in lega di nuova concezione, una protezione per i passaruota, delle minigonne dello stesso colore della carrozzeria e delle nuove finiture per calotte degli specchietti retrovisori esterni e maniglie delle portiere. Ci aspettiamo anche alcune modifiche all’abitacolo e un assetto sicuramente ribassato.

Oltre alla parta estetica, lo storico brand torinese avrà sicuramente apportato qualche aggiornamento meccanico alla particolare versione sportiva della Fiat 500X. Al momento, purtroppo, non possiamo dirvi altro. Vista la presenza del doppio scarico posteriore, però, possiamo ipotizzare la presenza sotto il cofano di un propulsore a 4 cilindri turbo da 1.3 litri da 180 CV proposto con il Jeep Renegade.

Come detto già più volte in passato, non si tratterà di una versione firmata da Abarth, quindi la presunta Abarth 500X resterà (per il momento) solo un’ipotesi degli appassionati. Qui sotto trovate il video ufficiale della canzone Torn di Ava Max dove è visibile parte della Fiat 500X Sport.